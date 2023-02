Soy Leyenda 2 no seguirá el final de la película original

Desde que se anunció que Warner Bros finalmente concretaría una secuela de Soy Leyenda han existido dudas respecto a cómo se estructurará aquella cinta protagonizada por Will Smith y Michael B. Jordan. Después de todo, al final de Soy Leyenda, el personaje de Smith murió para salvar la cura de la que dependía el futuro de la humanidad.

Bueno, aunque aún no hay un tráiler ni una sinopsis para Soy Leyenda 2, recientemente el guionista de esa cinta, Akiva Goldsman, reveló cómo se lidiará con el cierre de la película original.

De acuerdo a Goldsman, Soy Leyenda 2 no aplicará un truco narrativo para revelar que Neville (el personaje de Smith) sobrevivió ni nada por el estilo, sino que directamente cambiará el final de Soy Leyenda.

Sí, Soy Leyenda 2 no considerará como canon al cierre de Soy Leyenda y en su lugar tomará como punto de partida al final descartado donde Neville abandonaba su investigación tras cambiar de percepción sobre las criaturas que considero adversarios.

Si no lo recuerdan, pueden ver el final eliminado aquí:

En ese sentido, el guionista Soy Leyenda 2, Akiva Goldsman, señaló que esta producción protagonizada por Will Smith y Michael B. Jordan se apegará más al libro que inspiró la historia de esta saga.

“Nos remontamos al libro original de ( Richard) Matheson y al final alternativo en lugar del final preentado en la película original. Matheson estaba hablando de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original”, dijo Goldsman a Deadline.

Si bien el escritor no profundizó en el resto de la propuesta de Soy Leyenda 2, también señaló que The Last of Us será una influencia para su versión del apocalipsis

“(Soy Leyenda 2) comenzará unas décadas más tarde que la primera (película)”, indció Goldsman. “Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis pero también después de un lapso de 20 a 30 años. Ves cómo la tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la pregunta de, a medida que el hombre deja de ser el inquilino principal, ¿qué sucede? Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas”.

Soy Leyenda 2 todavía no tiene fecha de estreno