Square Enix continuará dando soporte a Babylon’s Fall a pesar de que casi nadie lo juega

Desde Square Enix continuarán dando soporte a Babylon’s Fall con una segunda temporada de contenido a pesar de que ya casi nadie juega.

Cabe recordar que el juego, que fue desarrollado por Platinum Games, no tuvo el éxito esperado, al punto que casi todos lo abandonaron y recientemente registró sólo un jugador en Steam, con máximas que no superan el centenar de jugadores.

Desde Square Enix publicaron una entrevista con los directores del juego, Kenji Saito y Takahisa Sugiyama, quienes se refirieron a las dificultades que conlleva desarrollar un juego como servicio. “Es la primera vez que desarrollamos y modificamos contenido después del lanzamiento como parte de un ‘live-service’, por lo que debemos priorizar los comentarios de los jugadores por encima de todo. En ese sentido, realmente nos damos cuenta de que este juego es tanto un servicio como un producto en solitario”.

Según agregaron “los comentarios de los jugadores nos han influido enormemente en términos de cómo mejorar Babylon’s Fall y hacerlo más divertido y emocionante”, y que frente a los problemas que ha presentado el título se han esforzado por “llevar a cabo la mayor cantidad posible de arreglos y mejoras de emergencia, y solucionarlos lo antes posible”.

Finalmente, mencionan que “todavía hay muchas áreas en las que aún no hemos hecho lo suficiente, y muchos aspectos que serán difíciles de cambiar a menos que centremos nuestros esfuerzos, por lo que siento que nos queda mucho espacio para cumplir con las expectativas de los jugadores a medida que continuamos diligentemente. para desarrollar y mejorar el juego”.

Se espera que el juego reciba pronto su segunda temporada.