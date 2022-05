Square Enix vende Tomb Raider, Deus Ex y los estudios tras estos juegos

Square Enix ha llegado a un acuerdo para vender algunos de sus estudios desarrolladores de videojuegos, entre los cuales se encuentran Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, junto con los diferentes juegos que estos poseen.

Según fue dado a conocer, este es un acuerdo con Embracer Group por 300 millones, el cual involucra la venta de algunas reconocidas franquicias como Tomb Raider, Legacy of Kain y Deus Ex. “La cartera de IP consta de franquicias icónicas apreciadas tanto por críticos como por jugadores. Por ejemplo, dos IP originales, Tomb Raider y Deus Ex”, dieron a conocer desde Embracer Group a través de un comunicado.

“Embracer ve una oportunidad de invertir en estas franquicias, así como en las IP adicionales adquiridas, como Legacy of Kain, Thief y otras franquicias originales. La adquisición también incluye las ventas y operaciones continuas del catálogo de más de 50 juegos anteriores de los estudios”, agregaron.

Por su parte, desde Square Enix, a través de un comunicado apuntaron que su parte occidental “ continuará publicando Just Cause, Outriders y Life is Strange. Square Enix Collective también continuará junto con sus marcas External Studios”.

Cabe recordar, que según era conocido actualmente Crystal Dynamics estaba trabajando en un nuevo juego de Tomb Raider, el cual sería realizado en Unreal Engine 5.

Por el momento se desconoce cual es la situación de Marvel’s Avengers.