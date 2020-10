Star Trek: Discovery ya aseguró una cuarta temporada

Un día después del estreno de la tercera temporada en Estados Unidos, CBS confirmó que Star Trek: Discovery ha sido renovada para una cuarta temporada.

Los trabajos para esos episodios comenzarán en noviembre en la ciudad de Ontario, Canadá, manteniendo al equipo realizador comandado por los co-showrunners, Alex Kutzman y Michael Paradise. Lo mismo sucederá con actores como Sonequa Martin-Green y Doug Jones.

Este último, como parte del anuncio, destacó en el contexto de pandemia que: “lo que más espero cuando regresemos es volver a reunirme con mi familia, la familia Discovery ... Estar en la misma habitación de nuevo, incluso si no podemos abrazarnos de inmediato. No sé cómo va a funcionar todo, pero no puedo esperar”

Por ahora no existen más detalles, pero la tercera temporada trasladó la acción varios cientos de años en el futuro, llevando a la franquicia a una época que nunca antes había sido explorada por una serie o una película. En ese contexto, la serie ahora aborda un universo en el que la Federación colapsó por un evento desconocido.

La cuarta temporada llegaría en algún punto de 2022.