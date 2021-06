Stranger Things 4 comenzaría apuntar al final de la serie según David Harbour

La historia de Stranger Things no terminará con la cuarta temporada o al menos eso es lo que prometieron los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer. Sin embargo, aunque la producción centrada en Eleven y compañía podría tener más entregas por delante, según David Harbour, desde el cuarto ciclo se comenzaría apuntar a esa inminente conclusión.

En una entrevista con el portal Collider a propósito del estreno de Black Widow, Harbour fue consultado respecto a la cuarta temporada de la serie y dio a entender que esta podría ser el comienzo del fin para Stranger Things.

“Quiero decir, es más grande, eso es lo primero. En alcance, en escala, incluso en la idea de que ya no estamos en Hawkins”, señaló el actor. “Nosotros, en ubiación, somos más grandes. Estamos introduciendo cosas nuevas, pero también estamos ajustando y terminando en una determinada dirección para que tenga un final claro, limpio, específico y definido en algún momento, del que realmente no puedo hablar”.

Netflix todavía no renueva a Stranger Things más allá de la cuarta temporada y por ende no está claro que pasará con la serie después de ese ciclo. No obstante, hay que tener en cuenta que sus creadores tendrían un final en mente y previamente habrían expresado que el retraso en el cuarto ciclo debido a la pandemia les habría ayudado a descifrar el rumbo del programa.

“La cuarta temporada no será el final. Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es. (La pandemia) nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia”, señaló Ross Duffer durante el año pasado.

Si bien aún no hay muchos detalles sobre la trama, se sabe que Stranger Things 4 retomará la historia de Jim Hopper después de su aparente muerte y lo seguirá mientras está en una prisión rusa. En ese sentido, Harbour aseguró que esta será su versión favorita del personaje. Todo mientras volvió a compararlo con Gandalf.

“Puedo hablar sobre Hopper. Supongo que digo esto sobre muchas temporadas, pero es mi temporada favorita en el sentido de que (Hopper) está en su estado más puro, es más vulnerable en cierto sentido”, adelantó el actor. “Como nosotros hemos visto, está en esta prisión rusa, así que podemos reinventarlo en cierto sentido. Él tiene un renacimiento respecto a lo que se había convertido y siempre habíamos planeado esta casi resurrección donde Gandalf muere y Grandalf el gris resurge, y estoy realmente interesado en este resurgimiento de él. Podemos explorar muchos hilos en su vida que simplemente han sido insinuados y de los que podemos ver mucho más”.

Harbour concluyó señalando que hay “sorpresas reales” sobre las que los fanáticos no estarían al tanto y que entrarán en juego a medida que avanza la próxima entrega.

Netflix todavía no fija una fecha concreta para el estreno de Stranger Things 4 y por ahora se desconoce con qué entrega podría concluir la serie.