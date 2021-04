Taika Waititi será Barbanegra en Our Flag Means Death, una nueva serie de comedia sobre piratas de HBO Max

Taika Waititi, quien ganó un premio Oscar por su trabajo de escritura en Jojo Rabbit, protagonizará una serie para HBO Max.

La iniciativa en cuestión es “Our Flag Means Death”, una comedia situada en la época de la piratería en el Caribe y que girará en torno a las aventuras de un aristócrata que decide dejar su vida de privilegio para vivir como un bandido de los siete mares.

Waititi será productor ejecutivo y director del piloto, encargando frente a la pantalla al legendario pirata Barbanegra. Por su parte, Rhys Darby interpretará a Stede Bonnet, quien fue denominado “el pirata caballero” y terminó, era que no, en la horca.

La serie es desarrollada por el escritor David Jenkins (People of Earth), junto a Garrett Basch (What We Do in the Shadows) y Dan Halsted.

“Nuestro Barbanegra es una leyenda, un amante, un luchador, un genio táctico, un alma poética y posiblemente un loco”, explicó Jenkins en el comunicado a Deadline. “Solo un hombre podría desempeñar este papel, y ese es el gran Taika Waititi. Estamos muy emocionados de que haya decidido ponerse la barba “.