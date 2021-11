Take Two perdió $53 millones de dólares con la cancelación de un videojuego de superhéroes

A través de una presentación ante sus accionistas, la compañía Take Two Interactive anunció la cancelación de un proyecto de uno de sus estudios. Lo interesante es que el anuncio se concretó dejando en claro que el fin de la iniciativa, que no había sido revelada públicamente, implicó una pérdida significativa para la compañía.

En la presentación de sus ganancias trimestrales, Take Two informó que la pérdida se debe a la decisión de “no continuar con el desarrollo de un título no anunciado en la cartera”. Dicho desarrollo había significado una inversión de $53 millones de dólares.

Aunque algunos portales especularon que la cancelación podría involucrar al esperado Bully 2, o que involucraría a otro videojuego del popular estudio Rockstar, en Bloomberg revelaron que el proyecto fue un videojuego de superhéroes con un fuerte componente de competencia online a cargo del estudio Hangar 13 (Mafia 3).

El proyecto tenía el nombre clave de “Volt” y comenzó su desarrollo en 2017, pero a la fecha no habían existido ningún anuncio oficial sobre su realización.

El portal informó que la iniciativa se sometió a múltiples reinicios, ya que su foco fue cambiando paulatinamente. Además agregan que su versión más reciente también fue impactada por los problemas generados por la pandemia de COVID-19.