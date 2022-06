Temuera Morrison quiere que el cazarrecompensas vuelva a su estilo más rudo: “Tenemos que ver al viejo Boba Fett”

A lo largo de The Book of Boba Fett se exploró una nueva faceta del cazarrecompensas titular y, de la mano de sus ambiciones en Tatooine, se mostró que Boba no solo era un personaje de temer, sino que también tenía un aspecto más sensible y varios lamentos.

Pero aunque hay quienes valoran ese aspecto que se añadió a la caracterización del personajes en The Book of Boba Fett, Temuera Morrison sería parte de quienes quieren volver a ver al cazarrecompensas en su estilo más clásico.

Durante la “Star Wars Celebration 2022″, Morrison conversó con el portal ET y expresó que quiere regresar como Boba Fett una vez más y ahora espera poder mostrar el lado más rudo del Daimio de Mos Espa.

“Tenemos que traerlo de regreso a alguna parte. Tenemos que ver al viejo Boba Fett”, comentó Morrison. “Lo volvimos a presentar. Descubrimos algunas cosas. Pero creo que es hora de que vuelva a sus formas rudas. No hay dos formas de evitar eso. Entonces, creo que tenemos ese alcance para volver allí, pero eso está fuera de mi control. Solo esperaré a ver que pasa”.

Por ahora Lucasfilm no ha delimitado sus planes a futuro con Boba Fett por lo que se desconoce si el personaje podría aparecer en producciones como la tercera temporada de The Mandalorian o Ahsoka.