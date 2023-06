The Batman 2 ahora postergó sus filmaciones hasta el 2024

De acuerdo a un reporte de World of Reel, las filmaciones de The Batman 2 han sido postergadas hasta el año 2024.

Aunque originalmente se suponía que la producción tuviese su luz verde a partir de noviembre próximo, finalmente los trabajos en el Reino Unido comenzarán en marzo de 2024.

Aunque por ahora no existe información oficial al respecto, obviamente la medida tiene una respuesta muy posible: la actual huelga de guionistas que afecta a Hollywood ante la negativa de los estudios para mejorar las condiciones laborales en áreas como los ingresos generados por las emisiones en el streaming.

La postergación de la secuela implicará un retraso de cuatro meses, aunque Warner Bros por ahora mantiene un estreno programado para octubre de 2025. Pero ante una postergación de esta magnitud, no sería de sorprender que exista un ajuste de algún tipo.

En cuanto a la historia, tampoco hay detalles oficiales, pero la primera película presentó a personajes como Paul Dano como The Riddler, quien quedó atrapado en el asilo Arkham, junto a Barry Keoghan, quien tuvo una breve aparición como The Joker. En tanto, Colin Ferrell tomó el control de la mafia en el rol de The Penguin, con este último siendo el foco de su propia serie de televisión.