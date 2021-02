The CW no seguirá adelante con sus planes para la serie de Wonder Girl

En noviembre del año pasado, meses antes de que Yara Flor debutara como la Wonder Woman del futuro en el evento Future State de DC Comics, The CW anunció que planeaba seguir expandiendo al Arrowverso con un nuevo programa protagonizado por Yara en el papel de Wonder Girl.

Sin embargo, parece que esos planes no prosperaron y finalmente el canal no ordenará un piloto para considerar la realización de la serie.

“Así que algunas noticias tristes. Para todos los que preguntan, Wonder Girl no será recogida en CW”, señaló en su cuenta de Twitter, Dailyn Rodriguez, la guionista que estaba escribiendo el piloto. “Estaba muy orgullosa del guión que escribí. Ojalá pudiera haber compartido el mundo que creé, pero desafortunadamente no estaba destinado a ser. Gracias por el entusiasmo de todos. Significó mucho para mí”.

Es decir, el proyecto para la serie estaría cancelado y por lo menos en el futuro cercano Yara Flor no tendrá su propia serie en el Arrowverso.

Este anuncio de la cancelación de los planes para una serie de Wonder Girl llega días después de que The CW asegurara nuevos ciclos de Batwoman, The Flash y Legends of Tomorrow además de ordenar la realización del piloto de Naomi.