The Dark Pictures Anthology: House of Ashes será la nueva entrega en la saga de terror de Supermassive Games

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, este será el nombre de la próxima entrega de la saga de terror de Supermasive Games, y tiene programado su lanzamiento para 2021.

La información llegó de la mano de la más reciente entrega de la saga, Little Hope, la cual presenta un teaser de la próxima entrega al final los créditos, tal como había ocurrido con la primera parte.

En el teaser es posible ver un helicóptero que está dejando un grupo de soldados para enfrentar a un enemigo no identificado, a la vez que una voz pregunta “Crees en Dios?. Bueno, empieza a creer. Estamos bajo el ataque de ... no sé qué. No me creerías incluso si lo intentara”.

Al parecer el juego se situará en el desierto y en unas cavernas subterráneas, peros in más detalles, por el momento sólo queda esperar por el anuncio oficial.