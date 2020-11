The Last Guardian puede funcionar a 60 fps en PlayStation 5 pero sólo en su versión original

The Last Guardian, el popular juego de Fumito Ueda, podrá ser jugado a 60 cuadros por segundo en PlayStation 5, pero esto a través de una alternativa no oficial.

Lo que sucede con el juego, es que el juego en PS4 bajaba constantemente de los 30 fps, por lo cual contó con una actualización que mantenía los 30 fps estables, pero sin la posibilidad de ir más arriba.

Es así como esta restricción sigue existiendo en la versión de PS5, aunque según descubrió NX Gamer, existe una forma de que funcione a 60 fps. La forma es utilizar la versión física del juego, sin actualizar, es decir en su versión 1.00, ya que así se evita el parche que limitó los fps a 30.

Esta solución funcionará hasta que se lance un nuevo parche que libere los fotogramas por segundo de cara a la nueva generación de consolas.

Hay que recordar que el juego es uno de los títulos incluidos en PS Plus Collection, que son 20 juegos gratis de PS4, que estarán disponibles para los sucriptores de PS Plus en PlayStation 5.