The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se convierte en el juego de más rápida venta de la franquicia

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es todo un éxito y ahora según han dado a conocer de Nintendo, se ha convertido en el juego de más rápida venta de toda la franquicia.

La información la han dado a conocer a través de Twitter, donde han mencionado que la continuación de Breath of the Wild ha vendido más de 10 millones de copias en sus primeros tres días superando de esta forma a todo el resto de juegos de Zelda.

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo en los primeros tres días, convirtiéndose en el juego de más rápida venta de la serie The Legend of Zelda hasta la fecha”, escribieron a través de la red social.

En relación a otros juegos, Elden Ring vendió 13,4 millones en su primer mes, y Breath of the Wild, su predecesor, ha vendido a la fecha alrededor de 30 millones de copias, es decir Tears of the Kingdom vendió un tercio de sus ventas totales en tan sólo tres días.

Con esto el juego iguala en ritmo a Pokémon Scarlet & Violet, juego que también vendió más de 10 millones de unidades en sus primeros tres días, y que pertenece a una de las franquicias que más genera a Nintendo.