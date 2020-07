The Mandalorian fue nominada como mejor serie dramática en los Premios Emmy

Durante esta jornada, la Academia Nacional de Televisión de Estados Unidos reveló los nominados de la próxima edición de los Premios Emmy.

En ese marco, uno de los elementos más llamativos tiene relación con la nominación de The Mandalorian, la serie original de Disney+ situada en el universo de Star Wars, en la categoría de mejor serie dramática.

Claro que la competencia no será fácil para la producción de space opera, ya que los otros nominados incluyen a The Crown, Handmaid’s Tale, Killing Eve, Ozark, Stranger Things, Succession y Better Call Saul.

Otras de las nominaciones de The Mandalorian incluyen a mejor actuación por voz (Taika Waititi como IG-11 en el Episodio 8 de la serie), mejor diseño de producción, mejor dirección de fotografía, mejor vestuario en una serie de fantasía/ciencia ficción, edición, maquillaje y dirección de fotografía, entre otras.

Por su parte, en lo que concierne a las series de comedia, las nominadas en la categoría principal incluyen a Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt’s Creek y What We Do in the Shadows.

Otro elemento llamativo de la próxima edición de los Premios Emmy radica en las 26 nominaciones que tiene Watchmen, ya que además de competir como mejor serie limitada (En frente a Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable y Unorthodox), también tendrá a algunos de sus actores compitiendo, incluyendo a Regina King como mejor actriz y Jeremy Irons como mejor actor.

En los números totales, Netflix fue la compañía que acumuló más nominaciones, ya que tuvo un total de 160. HBO, que lideró la edición anterior, en esta ocasión tuvo 107.

Puedes ver la lista completa de nominados, incluyendo las categorías técnicas, en este link.