The Mitchells vs The Machines llegará a Netflix el 30 de abril

La nueva película animada The Mitchells vs The Machines, anteriormente conocida como Connected, finalmente tiene fecha de estreno en Netflix para el 30 de abril.

La película fue producida por Phil Lord y Chris Miller (The Lego Movie, Spider man: Into the Spider-Verse) para Sony Animation y originalmente se iba a estrenar en octubre de 2020, lo cual finalmente no se dio producto de la pandemia. Posteriormente Netflix adquirió la película por más $100 millones de dólares y ahora fue Chris Miller quien anunció a través de su cuenta de Twitter la nueva fecha.

“Buenas noticias. Finalmente podemos anunciar que The Mitchells Vs The Machines estará globalmente en Netflix el 30 de abril. Es una película especial - no puedo esperar a que todos la vean... "

La película es escrita y dirigida por Mike Rianda y Jeff Rowe, y cuenta con las voces en inglés de Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, y Olivia Colman. La historia se centra en una familia que emprende un viaje en auto para ir a dejar a la hija mayor a la universidad con el fin de pasar tiempo juntos. Sin embargo, todo se ve alterado cuando una horda de robots asistentes y máquinas se rebelan, amenazando su viaje familiar.

Pueden ver el trailer original, bajo el nombre de Connected, a continuación: