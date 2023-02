The Pope’s Exorcist, la película en que Russell Crowe será un sacerdote que realiza exorcismos, tendrá Clasificación R

Aunque todavía no se fija una fecha de estreno para la película ni tampoco se ha lanzado un adelanto que permita ver cómo será su propuesta, The Pope’s Exorcist ya cuenta con una clasificación para su exhibición en cines.

Si no están familiarizados con The Pope’s Exorcist, cabe recordar que esta película será protagonizada por Russell Crowe como el padre Gabriele Amorth, un sacerdote que realizó miles de exorcismos a lo largo de su carrera como el exorcista jefe del Vaticano.

Film Ratings, la entidad dependiente de The Motion Picture Association que tiene como misión establecer la clasificación de las películas, recientemente determinó (vía JoBlo) que The Pope’s Exorcist no será una cinta apta para todo público y tendrá una Clasificación R porque su trama incluye “contenido violento, lenguaje, referencias sexuales y algo de desnudez”.

The Pope’s Exorcist será dirigida por Julius Avery (Overlord) y aún no tiene una fecha de estreno.