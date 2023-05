Tony Gilroy descartó el eventual lanzamiento de otro corte de Rogue One: “Esa es la mejor versión”

Aunque Rogue One es una de las películas con mejor recepción de la era de Disney a cargo de Star Wars, también es una cinta cuya producción estuvo marcada por cambios y un frenético proceso de desarrollo que dejó fuera a varias secuencias que se habían filmado originalmente para contar la historia de cómo la Alianza Rebelde consiguió los planos de la Estrella de la Muerte.

Pero aunque en internet abundan los videos recoplitorios y testimonios del elenco sobre los elementos que no llegaron al corte final de Rogue One, ahora Tony Gilroy descartó el eventual lanzamiento de otro corte de la cinta.

En una entrevista con The Hollywood Reporter el guionista que trabajó en la película original dirigida por Gareth Edwards e impulsó el proceso de ajustes al guión que co-escribió con Gary Whitta, afirmó que la versión que conocemos actualmente sería el corte definitivo de Rogue One.

“UH no. Esa fue la mejor versión posible absoluta que jamás podrías tener. Ay dios mío. No no”, respondió Gilroy al ser consultado sobre el hipotético lanzamiento de otro corte de Rogue One.

Por supuesto, esa interrogante a Gilroy fue impulsada por el destacado trabajo del escritor en la serie Andor, pero el creativo fue categórico con su respuesta.

“No voy a entrar en más detalles”, señaló el escritor “Pero con cuanta más autoridad escuchas a la gente hablar en línea sobre lo que sucedió en esa película, menos saben. Eso es todo lo que hay que decir. Quizás algún día… pero no. Esa es la mejor versión absoluta de esa película que podrías imaginar en el tiempo que se le dio”.

Rogue One se estrenó en 2016 como el primer spin-off de Star Wars planificado por Lucasfilm y Disney, pero aunque los ajustes del último minuto resultaron bien en esa entrega, no sucedió lo mismo años después con Solo y tras aquella cinta la Casa de Mickey Mouse frenó sus planes para spin-offs de la saga en la pantalla grande.