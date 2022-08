Tortugas Ninja: Caos Mutante será el título de la nueva película de los héroes producida por Seth Rogen

Pese a que todavía no se ha revelado cómo lucirá esta producción, la próxima película de Las Tortugas Ninja ya tiene un título oficial.

Este jueves el propio productor de la cinta, Seth Rogen, anunció que la nueva producción animada sobre las aventuras de Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello se llamará Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Y posteriormente se confirmó que el título de la película en español será Tortugas Ninja: Caos Mutante.

Tortugas Ninja: Caos Mutante será dirigida por Jeff Rowe (The Mitchells vs The Machines) en base a un guión de Brendan O’Brian (Neighbors 2). Por ahora no hay detalles sobre la trama de esta cinta, pero previamente Rogen había indicado que quería enfocarse en el aspecto adolescente de los héroes con caparazón.

El estreno de Tortugas Ninja: Caos Mutante está planificado para el 11 de agosto de 2023 en los cines de Estados Unidos.