Ubisoft confirmó que el videojuego Avatar: Frontiers of Pandora llegará antes de marzo de 2023

Si todo marcha de acuerdo a los planes de Ubisoft durante el próximo año tendremos contenido de Avatar por partida doble y es que, además del estreno de la esperada secuela comandada por James Cameron, el videojuego Avatar: Frontiers of Pandora pretendería debutar durante el siguiente año fiscal.

Pese a que Avatar: Frontiers of Pandora todavía no fija una fecha concreta para su debut, en el marco del anuncio de sus resultados para este año fiscal, Ubisoft reveló que pretende lanzar a este nuevo videojuego antes de marzo de 2023.

Concretamente, en el apartado de sus proyectos a futuro, Ubisoft señaló que “en particular, el próximo año fiscal (se realizarán) los lanzamientos de Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Skull & Bones y más juegos emocionantes”.

Ese decir, aunque previamente se había planteado que Avatar: Frontiers of Pandora podría llegar en 2022, esta declaración por parte de Ubisoft establece una ventana mucho más concreta para los planes que se contemplan actualmente para el título que está en desarrollo desde 2017