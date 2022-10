Un personaje de The Boys asesinado por Homelander fue captado en el set de la cuarta temporada

A lo largo de las tres primeras temporadas de The Boys, Homelander ha despachado a un montón de personajes. Sin embargo, lo anterior no evitará que una de sus víctimas vuelva a aparecer de una u otra forma en la próxima temporada.

Así lo confirmó una nueva foto capturada desde el set de grabación de la popular serie de Amazon Prime Video. Claro que antes de entrar en detalles, hay que remarcar la alerta de spoilers.

spoiler

A grandes rasgos, el personaje en cuestión es uno que fue pulverizado en la tercera temporada y cuya historia de origen fue abordada a lo largo de toda la temporada, ya que también se abordó su pasado en relación a Soldier Boy.

Se trata de Black Noir, quien a pesar de ser asesinado por Homelander, vivirá en el legado de un nuevo héroe que asumirá su manto.

Más importante aún, se abren las posibilidades para utilizar una historia de los cómics de The Boys que ha sido descartada hasta ahora y que involucra directamente al hombre de negro. Claro que es mejor no entrar en mayores detalles al respecto.

La foto en cuestión presenta a Black Noir junto a otros héroes de The Seven, incluyendo a The Deep.

Previamente, el showrunner Eric Kripke confirmó que el actor Nathan Mitchell seguirá interpretando a Black Noir debajo del traje, aunque es de esperar que la identidad del nuevo héroe no sea revelada tan fácilmente.