Un personaje recurrente de la serie murió en el episodio más reciente de The Flash

[Esta nota contiene spoilers sobre la octava temporada de The Flash]

Desde que se reveló que el título del episodio número 14 de la octava temporada de The Flash sería “Funeral for a Friend” (”Funeral para un amigo”), los seguidores de la serie del velocista escarlata han tenido claro que de una forma u otra un aliado de Barry Allen no sobreviviría en los nuevos episodios de este ciclo.

Pero aunque capítulos anteriores habían pavimentado el camino para el deceso de Caitlin Snow (Danielle Panabaker), en última instancia fue otro personaje el que cayó en el contexto de la pelea con Deathstorm (Robbie Amell).

Resulta que para salvar a Caitlin del malvado plan de Deathstorm, Barry Allen y sus aliados decidieron que Hellfrost (Danielle Panabaker), una versión potenciada de Frost, tenía que absorber las habilidades del antagonista de los episodios más recientes de la serie.

Sin embargo, aunque el plan de Frost resultó inicialmente, la victoria no duró mucho y pronto la salud de la contraparte de Caitlin comenzó a complicarse.

Así, aunque la Dra Snow hizo lo mejor que pudo para salvar a su hermana, Frost finalmente murió en el episodio más reciente de The Flash.

Frost es la versión de la serie del velocista escarlata de Killer Frost y, después de presentarse como parte de la Tierra 2 en la segunda temporada de la serie, se transformó en un personaje recurrente de The Flash en el tercer ciclo desde donde se comenzó a tejer una historia en base a su dinámica con Caitlin.

En ese sentido, la muerte de Frost en “Death Falls”, el episodio número 13 del octavo ciclo de The Flash, marca la conclusión de aquella historia con la ex-villana sacrificándose para salvar a su hermana y cumpliendo un propósito que anheló por tanto tiempo.

Si bien en The Flash la resurrecciones están a lo orden del día, por ahora no hay nada que asegure que Frost volverá. De hecho, ni siquiera la continuidad de Caitlin está garantizada para la ya aprobada novena temporada porque Danielle Panabaker aún no firma un contrato para su retorno.

“Espero volver…”, comentó Panabaker sobre su futuro en The Flash a TVLine. “Diré que me sorprendió mucho ver que había otra temporada (aprobada). Creo que, emocionalmente, yo, al menos, estaba planeando que la temporada 8 fuera la última. Pero estoy agradecida con el programa y con los fanáticos, y espero que haya más historias que contar”.

The Flash presentará su siguiente capítulo el próximo miércoles en Estados Unidos.