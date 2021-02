Un repaso por la historia en los cómics del personaje que reveló el séptimo episodio de WandaVision

Solo quedan dos episodios para que WandaVision termine de contar su historia y aunque aún faltan varias respuestas importantes sobre lo que está pasando en Westview, durante esta semana la serie finalmente concretó una revelación que los fanáticos estaban esperando.

En el marco de “Abajo la cuarta pared”, el séptimo episodio de WandaVision, por fin se reveló a la verdadera identidad de un personaje que ha sido clave en el desarrollo de la trama y todo apunta a que será importante en lo que está por venir.

Pero ¿quién ese ese personaje en los cómics de Marvel? A continuación hacemos un repaso que evidentemente incluye spoilers de WandaVision.

El séptimo episodio de WandaVision concluyó revelando que Agnes, la molestosa vecina de Wanda y Vision, es nada más ni nada menos que Agatha Harkness.

Por supuesto, este es un punto que se había especulado desde que se anunció la participación de Kathryn Hahn como la enigmática vecina de la serie, sin embargo, el descubrimiento de Wanda al final de “Abajo la cuarta pared” confirmó que Agnes en realidad no es una vecina de Westview y es una bruja que seguramente está allí para impulsar su propia agenda.

De hecho, pese a que el episodio no establece qué es exactamente lo que quiere Harkness, el montaje final con esa pegajosa canción plantea que “Agnes” en realidad estuvo detrás de eventos como la recuperación de la conciencia de Herb, la aparición de “Pietro” y la muerte de Sparky.

En ese sentido, mientras esto obviamente reafirma todas las dudas sobre la verdadera identidad del personaje de Evan Peters y confirma que Wanda no es la responsable absoluta de la anomalía de Westview, la presentación de Agatha Harkness inevitablemente nos invita a revisar su historia en los cómics de Marvel. Después de todo, pese que las entregas del MCU no suelen ser adaptaciones directas del material de origen, estos antecedentes pueden ayudarnos a dilucidar que pasará en el resto de la serie.

¿Quién es Agatha Harkness?

Agatha Harkness debutó en los cómics de Marvel en las páginas de Los Cuatro Fantásticos #94, un cómic escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby que presentó a este personaje como la niñera de Franklin Richards, el hijo de Sue Storm y Reed Richards.

Inicialmente Agatha fue pintada como un personaje que era más de lo que parecía y rápidamente demostró que su gato, Ebony, tampoco era una simple mascota. Pero aunque Harkness contribuyó al enfrentamiento entre Los Cuatro Fantásticos y The Frightful Four, su verdadera naturaleza no se destapó por algunos números.

Así, aunque en Los Cuatro Fantásticos #110 ayudó a rescatar a Reed de la Zona Negativa con su magia, los aspectos fundamentales de su historia recién se establecieron en Los Cuatro Fantásticos #186.

En aquel cómic publicado en 1977, la Primera Familia de Marvel incursionó en el poblado de Nuevo Salem, donde Harkness enfrentó un juicio por dejar aquel lugar creado por sobrevivientes de la caza de brujas de Salem y relacionarse con humanos.

Agatha finalmente fue rescatada por los Cuatro Fantásticos, pero además de establecer definitivamente su vínculo con la caza de brujas de Salem, Los Cuatro Fantásticos #186 reveló que Harkness era la madre del villano conocido como Nicholas Scratch. Un antecedente que probablemente querrán tener en cuenta considerando que el conejo de “Agnes” en WandaVision se llama Señor Scratchy.

Después de esa aventura de los Cuatro Fantásticos, Nuevo Salem desapareció y aunque figuró de nuevo en el cuarto cómic anual de Los Cuatro Fantásticos (1979), su próxima aparición relevante llegó en Vision and the Scarlet Witch #3 (1985).

En aquella historia Vision y Wanda venían de una misión que había propiciado que el sintezoide se reconectara con su familia (los patrones cerebrales de Wonder Man son la base de Vision en los cómics) y estaban pensando en tener hijos. Pero la conversación de la pareja fue interrumpida cuando se toparon con un misterioso poblado y fueron atacados por los Siete de Salem.

Por supuesto, ese poblado era Nuevo Salem y después de ser capturados como prisioneros, Wanda y Vision se enteraron que los Siete de Salem había tomado el control de ese lugar tras asesinar a su antigua gobernante, Agatha Harkness.

Harkness entrenó a Wanda en el uso de sus podres y por ende esta revelación y la amenaza inminente sobre su vida no le parecieron bien a la heroína por lo que eventualmente logró liberarse y junto a Vision precedieron a atacar a los Siete de Salem.

Pero el poder de Vertigo amenazaba con destruir todo y Scarlet Witch tenía que dar rienda suelta a sus habilidades para salvar el día. Así, aunque eso no fue una tarea sencilla, Wanda logró concretar su misión al sentir la presencia de Agatha como un apoyo.

Vision le reafirmó a Wanda que ella logró detener a Vertigo sola. No obstante, Scarlet Witch sintió una nueva conexión con sus podres en ese minuto y a raíz de ello señaló que finalmente ambos podrían tener hijos.

Es decir, Agatha Harkness es un factor clave en el nacimiento de los hijos de Wanda y Vision ya que su visión y enseñanzas le permiten a Wanda acceder al nivel necesario de sus habilidades para concretar su sueño de formar una familia con el sintezoide que ama.

Los gemelos

Un salto desde Vision and the Scarlet Witch #3 a Avengers West Coast #51 (1989) nos lleva a un escenario donde los hijos de Wanda y Vision ya están presentes, pero la felicidad de la pareja no perdurará.

Agatha Harkness vuelve a entrar en acción en medio de una batalla de los Vengadores con el villano Master Pandemonium. En ese sentido, este cómic no solo es fundamental para entender el papel de Agatha en la vida de Wanda Maximoff, sino que también podría ser un antecedente clave para los próximos capítulos de WandaVision y todas esas teorías que claman que Mephisto estaría involucrado en esta serie.

Después de todo, en Avengers West Coast #51, Agatha Harkness regresa a la vida de Wanda para asegurar que sus hijos no son verdaderos y en realidad son un fruto de sus poderes. “Ya sabes que cuando no piensas en ellos.. desaparecen”, sentencia la bruja antes provocar que Wanda se descompense con sus declaraciones.

Pero, antes de que puedan seguir ahondando en la naturaleza de los niños, Pandemonium irrumpe en la habitación y se lleva a los bebés.

A partir de ese momento, los Vengadores de la Costa Oeste comienzan una misión para rescatar a los hijos de Wanda y detener de una vez por todas a Pandemonium. Pero una oscura verdad se empieza a destapar en Avengers West Coast #52 y finalmente se revela que todo esto es una trama elaborada por nada más ni nada menos que Mephisto.

Cuando aquel demonio fue derrotado por Franklin Richards, su esencia quedó divida en varias partes y, como no quería dedicar sus pocas fuerzas a buscarlas, decidió engañar a Pandemonium para que las recolectara por él. Pandemonium no estaba al tanto de esa parte del plan, pero sabía que los fragmentos de alma que estaba buscando estaban en los hijos de Wanda y Vision.

Así, aunque los héroes están listos para luchar, Mephisto no tarda en recuperar lo que le pertenece y reabsorbe a los pequeños antes de disponerse a derrotar a los Vengadores.

Pero Agatha ha estado atenta a todo desde la mansión de los Vengadores y hace que Ebony distraiga al villano para que Wanda use su magia y rescate a sus compañeros de equipo. Sin embargo, esa huida tiene un costo.

Como Harkness explica, debido a que Wanda usó su propia magia y parte de la magia de ella para crear a sus hijos, ella logró detener a Mephisto cuando el villano reabsorbió a los niños. Todo mediante Wanda. No obstante, la pérdida de los niños obviamente tendría un fuerte impacto emocional en Scarlet Witch por lo que decidió borrar su memoria.

“He cerrado ese rincón de su mente para siempre. Las pequeñas criaturas que ella creó se han ido, han sido restauradas a su estado original. Para Wanda será como que nunca sucedió”, aclaró Harkness.

Por supuesto, Wanda no olvidó a sus hijos para siempre y en Avengers#503 (2004) esta trama volvió a entrar en juego con una confrontación de Maximoff y Harkness ya que, después de que Wasp desliza que Wanda tenía gemelos, Maximoff confronta a Agatha y se entera de la verdad.

Dicha revelación obviamente tiene consecuencias en la estabilidad emocional de Wanda y mientras Doctor Strange expone el peligro que ella representa al resto de los Vengadores, Scarlet Witch usa sus poderes para pretender que todo esta bien en una recreación que contempla a sus hijos, Vision, Harkness y Wonder Man.

Pero ellos no están allí y más adelante Nick Fury descubre que la bruja lleva tiempo muerta.

Avengers#503 es parte del arco conocido como “Avengers Disassembled” y al cerrar con Wanda siendo llevada por su padre, Magneto, su historia da pie directamente a los eventos de “House of M”, la famosa historia donde Wanda borra a los mutantes.

Evidentemente los mutantes aún no son parte del MCU, pero como pueden notar Agatha Harkness no solo fue una mentora de Wanda (ella incluso dice que se consideraba su madre), sino que también participó en la creación y desaparición de sus hijos. Algo que sin duda suena relevante considerando que el sexto episodio de WandaVision terminó sin establecer el paradero de Billy y Tommy.

Por otra parte, también es importante destacar que Agatha figura en la mencionada historia con Mephisto y también aparece en el The Vision (el cómic de Tom King y Gabriel Hernandez Walta), donde no solo es quien regala la planta llamada Wundagore Everbloom sino que también tiene una premonición sobre Vision.

Actualmente solo restan dos episodios para el final de WandaVision, por lo que las respuestas definitivas sobre Agatha Harkness no deberían tardar mucho en llegar.