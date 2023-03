Un rumor dice que el Pingüino y el Acertijo volverían en The Batman 2

Aunque no faltan las teorías y anhelos al respecto, todavía no sabemos quién será el villano principal de la esperada secuela de The Batman. Sin embargo, de acuerdo a un nuevo rumor, al menos dos clásicos enemigos del Hombre Murciélago ya estarían contemplados para esa cinta.

De acuerdo a Daniel Richtman (vía The Direct), Colin Farrell y Paul Dano regresarán como el Pingüino y el Acertijo para The Batman - Part II.

Si bien el reporte no detalla cuál sería la extensión de los papeles de Farrell y Dano en la secuela de The Batman, es importante recordar que ambos personajes quedaron vivos al final de la primera entrega de la saga protagonizada por Robert Pattinson e incluso el Pingüino tendrá su propia serie para HBO Max que servirá como puente entre la película original y esta nueva producción.

The Batman - Part II será dirigida por Matt Reeves y planea estrenarse en noviembre de 2025 bajo el sello “Elseworlds” de DC. El guión de esta cinta será escrito por el propio Reeves junto a Mattson Tomlin, su elenco también contará con Andy Serkis como Alfred; y su rodaje arrancaría durante noviembre de este año en Reino Unido.