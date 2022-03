Un speedruner logró terminar Elden Ring en 2 horas y media sin morir

Muchos jugadores toman su tiempo para explorar las vastas tierras de The Lands Between, buscando tesoros, jefes secundarios y recompensas. Este no parece ser el camino que tomó niko bellic (no, no es el protagonista de GTA IV), un speedruner que logró completar el desafiante Elden Ring sin morir en tan solo dos horas y media.

Naturalmente, la hazaña de bellic significó evitar varios jefes secundarios y runas que le habrían ayudado a subir las fortalezas de su personaje. En cambio, optó por usar a Torrentera, la montura de Elden Ring, para viajar rápido y asesinar a todos los jefes finales del videojuego.

Gracias a la popularidad que ha tenido Elden Ring, el cual recientemente alcanzó el récord de ser el sexto juego con más jugadores en Steam, han existido speedruners como niko bellic que terminaron el título de FromSoftware en un corto tiempo. Aunque es muy probable que en el futuro alguien lo supere dado el éxito ha tenido entre fanáticos.

Mira a continuación la hazaña de niko bellic, la cual te advertimos, por razones obvias tiene spoilers: