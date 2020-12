Un teaser presenta a Death to 2020, el documental falso sobre 2020 de los productores de Black Mirror

Hugh Grant dio las primeras noticias sobre este proyecto la semana pasada y ahora Netflix reveló un teaser para confirmar la existencia y presentar lo que será Death to 2020 (Muerte al 2020), el nuevo documental falso sobre este año desarrollado por los productores de Black Mirror.

El teaser lamentablemente no revela imágenes sobre la apuesta de esta nueva producción, sin embargo, establece que este documental falso contará con participaciones de Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti y Joe Keery, entre otros.

Todo mientras la apuesta fue creada por Charlie Brooker y Annabel Jones, los productores de Black Mirror, recurrirá a una mezcla de narraciones ficticias con material de archivo para retratar lo que ha sido este año con un tono humorístico.

“2020: Un año tan [inserte el adjetivo de su elección aquí] que ni siquiera los creadores de Black Mirror pudieron inventarlo ... pero eso no significa que no tengan algo que agregar. Death to 2020 es un evento de comedia que cuenta la historia del espantoso año que fue, ¿y quizás aún lo es?”, señala la sinopsis de Netflix,

Puedes ver el teaser del anuncio a continuación:

Death to 2020 aún no tiene una fecha de estreno, pero como probablemente notaron el avance anterior señala que podría llegar bastante pronto, por lo que quizás esta producción podría seguir el camino de algunas entregas recientes de Black Mirror y debutar a fines de diciembre. Pero claro, aún no hay nada confirmado.