Una conversación con los protagonistas de Batman Unburied, la audio serie que quiere aprovechar su formato para contar un thriller psicológico con el Caballero Oscuro

Tan solo en una semana DC puede publicar entre cuatro y cinco cómics que están vinculados de una manera u otra al mito de Batman. Y, además de eso, la compañía actualmente tiene vigentes a tres versiones del vigilante para el cine y sigue trabajando en producciones vinculadas al mundo de Gotham para la televisión como Batwoman y Gotham Knights. Es decir, no hay que especular mucho para afirmar que en estos momentos hay un montón de contenido de Batman (o sus aliados) para los fanáticos y pronto habrá aún más por cortesía de apuestas en el terreno de los videojuegos y el streaming.

Pero aunque ante ese panorama sería fácil afirmar que ya hemos visto de todo con Batman, durante este mes de mayo Spotify planea sacudir un poco las cosas de la mano de un nuevo podctast: Batman Desenterrado.

Esta producción original del streaming de audio fue escrita por David S. Goyer (Batman Begins, Man of Steel) y bajo la dirección de Hari Sama (Esto no es Berlín, Érase Una Vez) pretende trasladar a los oyentes a una nueva versión de Gotham que desde el primer minuto buscará sumergirlos en un mundo lleno de interrogantes donde Bruce Wayne trabajará como forense y se dedicará a investigar a un nuevo villano conocido como El Cosechador.

En su versión en inglés, Batman Desenterrado será protagonizado por Winston Duke como Batman/Bruce Wayne, Hasan Minhaj como El Acertijo y Gina Rodríguez como Barbara Gordon, entre otros. No obstante, como este pretende ser el lanzamiento más grande de un podcast original en la historia de Spotify, en Latinoamérica la historia de Batman Desenterrado estará disponible en español por cortesía de una versión que contará con Alfonso Herrera como Batman/Bruno Diaz, Ana Brenda Contreras como Barbara Gordon, Zuria Vega como Kell y Alfonso Barbolla como El Acertijo, entre otros.

Así, con miras al lanzamiento planificado para este 3 de mayo, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Herrera y Contreras sobre esta nueva adaptación de Batman.

Si bien desde que Batman se presentó en las páginas de Detective Comics #27 por allá en 1939 han existido un montón de encarnaciones del personaje, la historia de Bruce Wayne sigue vigente y la presión para quienes participan de sus distintas adaptaciones no es menor. Sin embargo, Herrera y Contreras simplemente parecen entusiasmados por su incursión en el mundo del Caballero Oscuro.

“Es una responsabilidad enorme. Lo hemos platicado antes (...) En personal asumo con mucho respeto (y) con mucho cariño también porque creo que todos, invariablemente todos, tenemos relación con Batman. Todos somos fans. Y pues emoción y muchas ganas también de que el fanbase pueda descubrir esta historia y pueda contarnos que les parece”, señaló Contreras al ser consultada sobre sus sentimientos al participar de una apuesta con Batman.

“Pues mira, es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo esta responsabilidad es un gran privilegio al poder contar esta historia y los fans de Batman, como ya bien lo dijo Ana Brenda, son sumamente exigentes entonces estamos muy felices de afrontar y de tener este reto”, complementó Herrera.

Pero claro mientras actores como Robert Pattinson y Michael Keaton han aparecido como Batman en el contexto de películas con importantes presupuestos y efectos visuales, Herrera tendrá la misión de cautivar a los fans del personaje con una historia que solo se sustenta en el audio. En ese sentido, el actor señala que muchas de las claves de su interpretación vienen desde la historia base.

“Muchas de las respuestas están ahí, en el texto (...) ahora, como dice el texto, hay que desenterrar estas respuestas para poder construir esta historia, para construir estos personajes”, señaló el actor. “Y es eso también entender desde el punto de vista de Bruno Díaz, que es un personaje que de alguna forma en esta historia en particular, en específico, tendrá que ir a su mente para poder exorcizar varios demonios que tiene ahí y así hacerle frente al villano que está aterrorizando ciudad Gótica que ese El Cosechador”.

Batman Desenterrado arranca con una propuesta bastante distinta a lo que estamos acostumbrados del Caballero Oscuro por lo que en algunos minutos su relato puede resultar desconcertante. Pero obviamente todo eso es parte de su propuesta como un thriller psicológico y Herrera es muy cuidadoso en sus declaraciones para evitar spoilers que puedan arruinar esa experiencia.

En ese sentido, al ser consultado sobre cómo se diferenciará su versión de Bruno Díaz/Bruce Wayne del resto de las encarnaciones del personaje el actor indicó: “Lo que te puedo decir es que primero estamos viendo a Bruno Díaz como un patólogo forense. Eso, yo que recuerde, nunca lo había visto en una historia previa de Batman. Y por otro lado al tener que lidiar con los cuerpos de este asesino, él empatiza con sus víctimas por lo tanto el intenta crear esta conexión con el villano a partir de sus víctimas. Entonces he ahí esta primera conexión entre El Cosechador y Bruno. Entonces ahí donde comienza la cacería y creo que es algo muy interesante de este personaje y algo muy interesante que hace Hari (Sama, el director). A él le gusta mucho aventurarse y explorar la oscuridad en sus historias y en los personajes, y en esta historia creo que Hari hizo algunos puntos bastante atinados. Creo que los fans de Batman lo van a agradecer”.

Mientras obviamente Batman/Bruno Díaz es el foco de Batman Desenterrado, eventualmente Barbara Gordon irrumpe en la historia como una pieza clave para descifrar esta trama. Pero esta versión de “Babs” no es exactamente la Batgirl que conocimos en algunas etapas de los cómics ni tampoco Oracle y más bien Contreras adelanta que recogió distintos elementos para su interpretación de la heroína que aquí se desempeñará como miembro de la Policía de Ciudad Gótica.

“Barbara Gordon en Batman Desenterrado, en específico, la vamos a ver como una mujer policía en Ciudad Gótica, una mujer que además está descubriendo la relación que tiene con su padre, quien a la vez es un personaje muy importante en el mundo de Batman y Ciudad Gótica; la relación que tiene con el mismo Batman, con Bruno Díaz, y este poder como personaje femenino en un mundo de hombres y tan peligroso, donde hay tantos villanos y pasan tantas cosas”, dijo Contreras. “Fue muy rico interpretarlo, hay muchos matices y para mí fue muy interesante descubrir eso del personaje. Eso no lo sabía y me encantó, me declaro ahora fan de Barbra Gordon”.

Ante la constante avalancha de contenidos de Batman puede que existan personas que no quieran consumir nada más del Caballero Oscuro, pero Batman Desenterrado no solo quiere diferenciarse por el hecho de ser un podcast y también quiere cautivar a la audiencia con otros elementos.

“En primer lugar la plataforma, me atrevo a decir, y me corregirán si no estoy en lo correcto, que se posiciona a este superhéroe con una historia con estas características. Y por otro lado hay como una interrelación de diferentes historias, diferentes cómics a lo largo de la historia y de diferentes generaciones que se van a poder ver plasmadas en esta historia. De la misma forma esto obviamente hace una interacción con diferentes villanos que estarán apareciendo de manera muy interesante, sin generar spoilers- vuelvo a lo mismo, no quiero trastabillar-, para beneficio de la historia”, dijo Herrera.

“Además también creo que hay un elemento muy interesante aquí: la libertad”, añadió Contreras. “Eso es lo que tiene este proyecto que no tienen los otros. Como fanático de Batman y como espectador, oyente, público, no sé cual sea la palabra, tienes la libertad de crear el mundo que tu quieras. Tienes que simplemente entregarte a la experiencia, cerrar los ojos, acomodarte en un espacio lindo y meterte en la historia de tu personaje favorito. Me parece que no tienes esa oportunidad con las otras plataformas, las otras maneras de contar una historia de Batman”.

De hecho, mientras Herrera destacó que el director Hari Sama consiguió llevar esta propuesta a un “lugar sumamente oscuro (y) aterrizado” al mismo tiempo que se desarrollaron personajes tridimensionales para conseguir una experiencia más inversiva, Contreras siente que no solo los seguidores del Caballero Oscuro podrán gozar con esta producción.

“No deja de ser un thriller, al final de cuentas también hablamos mucho del fanbase de Batman pero también invitamos a los que a lo mejor no tan fans o que no están tan empapados de la historia”, concluyó la actriz. “No deja de ser un thriller psicológico que también puedes disfrutarlo desde un punto de vista neutral”.

Batman Desenterrado (o Batman Unburied como se conocerá en inglés) se estrenará el 3 de mayo mediante Spotify.