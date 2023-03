Una nueva aventura espera a los Niños Elegidos en el adelanto para la película de Digimon Adventure 02

Después de un prolongado tiempo sin actualizaciones significativas al respecto, finalmente tenemos un nuevo avance para la próxima película de Digimon.

Este fin de semana se reveló otro tráiler para Digimon Adventure 02: The Beginning. Si bien ese avance no es muy extenso, allí no solo se muestra cómo lucirán los Niños Elegidos y sus digimon en la época de la película, sino que también se introduce a Rui Ōwada, un nuevo personaje que será interpretado por Megumi Ogata y afirmará ser el primer niño elegido.

Digimon Adventure 02 fue dirigida por Tomohisa Taguchi (Twin Star Exorcists) y puedes ver su tráiler aquí:

Digimon Adventure 02: The Beginning se estrenará el 27 de octubre de 2023 en Japón.