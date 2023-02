Una portada revela el primer vistazo a Superman en el mundo de The White Knight

El mundo de The White Knight sigue creciendo y durante la próxima semana finalmente mostrará a su versión de Superman.

Esta semana DC Comics reveló una portada variantes para Batman: Beyond the White Knight #8, la siguiente entrega del cómic escrito por Sean Gordon Murphy que marcará el debut del Hombre de Acero en el denominado “Murphyverse”.

Este vistazo no adelanta la trama que involucrará a Superman, pero muestra cómo será su traje con un estilo bastante clásico. Además el propio Murphy señaló que este Superman no será Jon Kent.

Tengan en cuenta que Batman: Beyond the White Knight #8 será el último número de esa publicación, aunque DC ya tanteó que el mundo de The White Knight podría seguir a futuro. Todo mientras se espera que su historia involucre la batalla definitiva entre Batman y el villano Blight.

“¡Todo termina aquí! Con el futuro de Gotham City en juego, Bruce Wayne lidera un ataque al edificio Wayne-Powers para derrotar a Blight y sus secuaces de una vez por todas”, dice la sinopsis. “Y con el nuevo Batman, los Robins y Barbara Gordon de la Policía de Gotham a su lado, todo parece posible. Pero no todos los finales serán felices: Bruce sigue siendo un delincuente fugitivo, y el FBI lo sigue de cerca. ¿Podría ser este el final de Batman? ¡No si el misterioso Agente Prince tiene algo que decir al respecto!”.

Batman: Beyond the White Knight #8 será publicado el 14 de febrero.