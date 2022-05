Universal podría concretar una nueva película de Darkman según Sam Raimi

Darkman podría tener una nueva película...o al menos eso es lo que estaría considerando Universal en estos minutos según Sam Raimi.

Pese a que la película original de Darkman se estrenó en 1990 y en todos estos años no se ha realizado una continuación directa de su premisa, recientemente el director indicó que otra Darkman sería posible en el contexto actual donde abundan los remakes, secuelas y reinicios.

“Universal está hablando de una secuela de ‘Darkman’. Todavía no he escuchado una historia, no he entrado en ella, he estado demasiado ocupado con (Doctor Strange 2). Pero están hablando de eso y pensé que era genial”, dijo Raimi a The Wrap.

Si bien el director no reveló si está involucrado o no en ese proyecto, a la hora de hablar sobre su protagonista indicó que Liam Neeson perfectamente podría retomar el papel titular. “Oh, (Neeson) es increíble, pero no sé si lo haría. Sería increíble”, dijo Raimi.

Tengan en cuenta que pese a que aún no hay nada oficial sobre esta potencial Darkman 2, previamente Neeson ya había manifestado su interés en una secuela directa de esa producción que también contó con Frances McDormand.

“Esa es una buena pregunta”, señaló Neeson al ser consultado sobre su interés en otra película de Darkman durante una entrevista con Comicbook. “Me interesaría mucho leer el guión. Mucho.”

La película original de Darkman se estrenó en 1990 y aunque después se presentaron Darkman II: El regreso de Durant y Darkman III: Muere, Darkman, Muere esas producciones se lanzaron directamente en el mercado hogareño y su realización no contó ni con Raimi ni con Neeson como Peyton Westlake.