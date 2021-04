Vean el nuevo tráiler de la serie La Costa Mosquito

Apple lanzó un nuevo tráiler para su adaptación de La Costa Mosquito que llegará a Apple TV+ el 30 de abril. La serie constará de siete episodios y fue creada por Neil Cross y Tom Bissell.

La historia adapta la novela del mismo nombre de Paul Theroux y presenta a un brillante inventor de ideas radicales que traslada a su familia hacia México huyendo del gobierno de Estados Unidos. El elenco lo componen Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, y Gabriel Bateman. La nueva serie es además producida por Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes), quien también dirigirá los primeros dos capítulos.

Esta es la segunda adaptación del libro luego de la película del mismo nombre de 1986 dirigida por Peter Weir y protagonizada por Harrison Ford.

Pueden ver el tráiler a continuación.