Vean el tráiler oficial de la nueva película animada The Witcher: Nightmare of the Wolf que presentará Netflix

Para potenciar a su universo de The Witcher, en Netflix también tienen en la mira la presentación de una película animada.

Se trata de The Witcher: Nightmare of the Wolf, una producción que la compañía vende como un anime y que fue realizada por Studio Mir, una compañía surcoreana con experiencia en series como The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender y Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

A grandes rasgos, la película se centrará Vesemir, un experimentado brujo destinado a ser el mentor de Geralt. Además, como todo transcurrirá durante su juventud, la historia permitirá explorar el pasado del Continente y los conflictos que llevaron a que los Witcher cayeran desde su apogeo.

Según su sinopsis, “Vesemir huye de la pobreza para convertirse en brujo, matando monstruos por dinero y la gloria. Pero una nueva amenaza lo obliga a enfrentar los demonios de su pasado”.

Vean el tráiler a continuación.

The Witcher: Nightmare of the Wolf se estrenará el 23 de agosto en Netflix.