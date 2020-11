¡Vuelven los Super Sons! DC publicará un nuevo cómic digital con Robin y Superboy

Un nuevo cómic de Super Sons está en camino. Pese a que en la actual continuidad de DC Comics Jonathan Kent es un adolescente y Damian Wayne renunció al rol de Robin, la editorial anunció que planea lanzar un nuevo libro con Wayne y Kent como Robin y Superboy.

De acuerdo a lo revelado por DC, el próximo mes de diciembre será lanzado Challenge of the Super Sons, un nuevo cómic que se presentará incialmente en formato digital y por 14 números narrará nuevas aventuras de Jon y Damian.

En ese sentido, Challenge of the Super Sons será una continuación directa de Super Sons y Adventures of the Super Sons y también será escrito por Peter J. Tomasi.

En cuanto a su trama, este cómic enfrentará a los jóvenes héroes contra “su mayor amenaza: el mortal Doom Scroll”.

“Quien(...) tenga inscrito su nombre en este antiguo y mágico pergamino, será asesinado a toda prisa. Ahora, los poderes malvados han escrito los nombres de la Liga de la Justicia en el documento mortal, ¡y Superboy y Robin son los únicos que pueden salvar a sus padres de una muerte segura! ¿El truco? Nadie puede saber que fueron los chicos los que los salvaron”, dice la descripción del cómic.

“Las historias sobre Jon y Damian en este momento de sus vidas me permiten volver a esos primeros años de mi propia vida cuando era un niño loco, al tiempo que me permiten explorar el terreno fértil de las aventuras actuales de mi propio hijo”, dijo Tomasi. “Lo que a su vez me ayuda a mantenerme conectado con el espíritu de época general de la juventud de hoy y lo que están pasando y pensando”.

“Jon y Damian son muy diferentes, el ángel y el diablo en tu hombro, por así decirlo, y cada uno tiene una historia de fondo y una perspectiva tan distintiva que el drama entre ellos es orgánico y muy fácil de dar vida en las páginas. ¡Lo mejor de todo es que es muy divertido!”, añadió el guionista.

Mientras las portadas de Challenge of the Super Sons correrán por cuenta de Jorge Jimenez, el artista de las aventuras anteriores del dúo, ahora el arte interior estará a cargo de Max Raynor (Batman/Superman), Jorge Corona (We Are Robin) y Evan Stanley (Sonic the Hedgehog).

El primer número de Challenge of the Super Sons saldará el 14 de diciembre y aunque será un título digital, DC planea lanzar ediciones físicas a futuro.