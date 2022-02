Warner Bros estaría desarrollando una serie de Edge of Tomorrow

Durante los últimos años se ha hablado mucho sobre una potencial secuela de Edge of Tomorrow, pero aunque los planes para una continuación de esa película de 2014 no han prosperado hasta ahora, aparentemente Warner Bros ya estaría planeando otra entrega ambientada en el mundo de esa saga.

Días atrás les contamos que Warner Bros había sido demandado por Village Roadshow debido al estreno en streaming de The Matrix Resurrections. Bueno, resulta que en aquella demanda no solo se incluían los reclamos de la productora respecto a la estrategia de estreno de la película más reciente de The Matrix, sino que también se destapó que el estudio estaría trabajando en una serie de Edge of Tomorrow.

Específicamente Village Roadshow acusó que Warner Bros decidió avanzar con una serie de Edge of Tomorrow pero no pretendería pagarle las regalías correspondientes.

“Más recientemente, WB tomó la decisión de seguir adelante con una serie de televisión basada en ‘Edge of Tomorrow’, otra película de Village Roadshow”, dice la demanda. “Pero insistió en que Village Roadshow renunciara voluntariamente a sus derechos de co-financiación y co-propiedad. Cuando Village Roadshow se negó, WB dijo la parte tranquila en voz alta: no permitirá que Village Roadshow se beneficie de ninguno de sus derechos derivados en el futuro, a pesar de los más de $4.5 mil millones que pagó a WB para hacer y distribuir 91 películas. En otras palabras, si Village Roadshow no renuncia a sus derechos, WB se asegurará de que no valgan nada”.

Como pueden notar la revelación de la existencia de este proyecto de Edge of Tomorrow se dio en el contexto de un reclamo bastante serio por parte de Village Roadshow por lo que actualmente no existen detalles sobre lo que podría implicar esta potencial producción televisiva. De hecho, esta es la única mención al proyecto en la demanda que, además de querellarse por la estrategia de estreno de The Matrix Resurrections, también plantea reclamos sobre cómo Warner Bros ha manejado el tema de los derechos en relación a la película Wonka.