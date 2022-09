Werewolf by Night, el primer especial de Halloween del MCU, presentó su tráiler

Cuando She-Hulk: Attorney at Law termine de emitir sus episodios a mediados de octubre, parece que no pasará mucho tiempo antes de que Disney Plus presente una nueva producción de Marvel Studios.

Después de varios reportes y rumores al respecto, Marvel Studios finalmente confirmó que Werewolf by Night, su primer especial de Halloween, debutará mediante el streaming de Disney el 7 de octubre.

Tal y como se había adelantado Werewolf by Night será protagonizado por Gael Garcia Bernal como el hombre lobo titular, y bajo la dirección de Michael Giacchino también mostrará a Harriet Sansom Harris como la villana Verrusa y Laura Donnelly en un papel protagónico.

Puedes ver el primer avance de Werewolf by Night aquí:

Werewolf by Night se estrenará mediante Disney Plus el 7 de octubre.