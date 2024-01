Wizards of the Coast admite haber usado arte de IA para imagen promocional de Magic: The Gathering

Wizards of the Coast la empresa tras Magic: The Gathering recientemente había sido cuestionada por utilizar imágenes generadas por Inteligencia Artificial para promocionar el juego de cartas.

A través de su sitio es que publicaron un comunicado donde se refieren al respecto señalando que “No podemos prometer ser perfectos en un espacio que evoluciona tan rápidamente”.

“Ya dejamos claro que exigimos que los artistas, escritores y creativos que contribuyen a MagicTCG se abstengan de utilizar herramientas generativas de IA para crear productos finales de Magic”, señala el comunicado, agregando que “lo que ahora es evidente es que necesitamos actualizar la forma en que trabajamos con los proveedores creativos más allá de nuestros productos (como las imágenes de marketing que utilizamos en las redes sociales) para asegurarnos de que apoyamos el increíble ingenio humano que es tan importante para Magic”.

A pesar de esto, mencionan que “Junto con muchos otros, también queremos comprender mejor si la IA se utiliza y cómo se utiliza en el proceso creativo”, y que “creemos que todos se benefician de una mayor transparencia y una mejor divulgación”.

Finalmente, desde Wizards of the Coast mencionaron que “No podemos prometer ser perfectos en un espacio que evoluciona tan rápidamente, especialmente con la IA generativa convirtiéndose en estándar en herramientas como Photoshop, pero nuestro objetivo es siempre estar del lado del arte y los artistas creados por humanos”.