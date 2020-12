Wonder Woman 1984 sería la película más vista durante su estreno en un streaming en este 2020

Parece que la estrategia de estreno de Wonder Woman 1984 efectivamente estaría dando buenos resultados para WarnerMedia. Si bien, como se esperaba desde que se anunció el estreno simultáneo en cines y HBO Max, la película ha sido el foco de un montón de descargas piratas, un nuevo estudio sugiere que la secuela Wonder Woman no solo habría atraído a nuevos suscriptores a HBO Max, sino que la cinta también sería el estreno más visto en los streamings durante este 2020.

Tomando cifras que aparentemente solo consideran a Estados Unidos, la compañía de análisis Screen Engine le señaló a The Hollwyood Reporter que, durante su primera semana disponible, Wonder Woman 1984 “ya ha sido vista más en su primera semana que cualquier otra película que se estrenó en streaming durante 2020″.

El estudio no entregó cifras específicas para respaldar esa afirmación, sin embargo, sostiene que Wonder Woman 1984 habría sido vista por más personas que otros estrenos de streamings como Soul, la nueva película de Pixar, y la versión del musical Hamilton que debutó en Disney Plus.

Por otra parte, como obviamente el estreno de Wonder Woman 1984 y las otras películas que Warner Bros. lanzará en 2021 tiene como fin potenciar a HBO Max, el estudio también señala que el 23% de los espectadores de la nueva película de la amazona informaron que se habían suscrito a HBO Max solo para poder ver esa cinta. Todo mientras el 19% de los participantes de la encuesta también dijeron que pretendían cancelar sus suscripciones antes de cambiar de opinión por ese estreno.

Poco después del estreno de Wonder Woman 1984, WarnerMedia aseguró que cerca de la mitad de sus 12.6 millones de suscriptores habían visto a la película durante su primer fin de semana. Algo que el estudio valoró positivamente y es difícil de comparar con otras producciones dado que los streamings no suelen revelar sus cifras de audiencia.