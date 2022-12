Ya está disponible en Chile Inner Circle, una nueva aplicación de citas

Una nueva aplicación de citas llegó al mercado chileno. Se trata de Inner Circle, una app que quiere atraer a las personas ofreciendo una mejor selección de usuarios.

Después de todo, Inner Circle se promociona como una aplicación que tiene una selección inicial mediante inteligencia artificial que se dedica a verificar los perfiles y también incluye una selección humana posterior.

Obviamente el objetivo de los procesos de verificación es evitar las estafas que se pueden generar mediante este tipo de servicios e Inner Circle dice que para ello su sistema “toma en cuenta las redes sociales, la veracidad de las imágenes y la ubicación IP del usuario, entre otras cosas”.

El servicio base de Inner Circle es gratuito y mediante esa versión podrán acceder a información básica y sobre los gustos de sus potenciales citas, además de otros datos como si tienen hijos o están vacunados contra el coronavirus. Todo mientras en la versión de pago de Inner Circle se añaden filtros de edad, nombre, altura, fumador / no fumador y ubicación.

“Estamos muy contentos y emocionados de llegar a Chile. En Inner Circle, nuestro foco es el tipo de público: juntar solteros educados y decididos para que puedan conocerse. Queremos animar a la gente a tener mejores citas, mejores perfiles, a ser ellos mismos, y a encontrar a alguien con intereses similares”, dijo la CEO de Inner Circle, Masha Kodden, mediante un comunicado.

Finalmente esta aplicación también tiene como parte de su propuesta a “Date Better”, fiestas exclusivas para sus miembros.

Inner Circle fue fundada en 2012, está disponible en 29 países y posee 5 millones de usuarios.