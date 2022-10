Ya habría un director negociando para dirigir la serie de El Pingüino

Con miras a un potencial inicio del rodaje en febrero de 2023, la serie de El Pingüino ya estaría negociando con un director para comandar al menos uno de sus episodios.

Pese a que desde HBO Max aún no anuncian nada oficial, el portal Discussing Film dice que Craig Zobel (Mare of Easttown) estaría negociando para dirigir “una cantidad no revelada de episodios” y operar como productor ejecutivo en la serie de El Pingüino.

Como recordarán esta serie de El Pingüino para HBO Max se presentará como un sipn-off de The Batman y seguirá a la versión de Oswald Cobblepot encarnada por Colin Farrell en su ascenso dentro del mundo criminal de Gotham.

Matt Reeves, el director de The Batman, estará involucrado en la producción de esta serie pero Lauren LeFranc será su showrunner.

De acuerdo a reportes anteriores, la serie del Pingüino comenzaría su rodaje en febrero de 2023 con miras a un estreno también durante el próximo año.