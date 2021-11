Zachary Levi recordó que su fallida audición para Guardianes de la Galaxia lo ayudó a quedarse con el papel de Shazam

Si bien Zachary Levi participó en la franquicia de Marvel Studios como Fandral en Thor: The Dark World y Thor: Ragnarok, el actor también trató de tener un rol más preponderante en el MCU y postuló para interpretar a Star-Lord en las películas de los Guardianes de la Galaxia.

Pero aunque intento del actor no prosperó y finalmente Chris Pratt quedó como el encargado de interpretar a Peter Quill en la pantalla grande, recientemente el propio Levi reconoció que su fallida audición para Guardianes de la Galaxia lo ayudó a quedarse con su rol más reconocido en las películas de superhéroes: Shazam.

Si bien Warner Bros y Disney obviamente trabajan por separado en sus películas de DC y Marvel, según Levi la audición que realizó para Guardianes de la Galaxia dejó una buena impresión que lo ayudó avanzar en el casting de Shazam.

“James (Gunn) y yo nos conocíamos, éramos amigos, teníamos noches de juegos en casa del otro, teníamos muchos amigos en común. Y entonces me pidió que entrara y leyera para Star-Lord, y lo hice, y luego eso me llevó al siguiente paso, y luego, de repente, estaba haciendo una prueba de cámara”, contó Levi al podcast de The Playlist. “Oh, hombre, quería ese papel demasiado. Todo se redujo a mí, a otro chico y a Chris Pratt. Pero Chris siempre fue su favorito y dudaba en aceptarlo, lo cual es comprensible, quiero decir que es una gran franquicia, es Marvel, ¿funcionará? ¿no funcionará? ¿Es esto lo que todo el mundo me va a conocer por el resto de mi vida? Todas esas cosas que pasan por tu cabeza”.

“Pero eventualmente, y creo que inteligentemente, (Pratt) decidió aceptar el trabajo y por eso no salió a mi manera ni a la de nadie más, pero esperaba haber dejado una buena impresión en James”, agregó el actor.

Así, de acuerdo a Levi, “cuando estaba haciendo una audición para Shazam (....) (el productor) Peter Safran llamó a James porque así es como funciona nuestra industria”. Y a raíz de su audición para Star-Lord, el director de Guardianes de la Galaxia opinó de manera favorable sobre el actor.

“Afortunadamente estaba en buena posición con James, trato de estar en buena posición con tanta gente como pueda y trate de ser una persona decente, y creo que entre eso y lo bien que James pensó que lo hice en la prueba de Star-Lord, dijo: ‘Sí, hombre, realmente deberías darle a Zach una oportunidad en esto. Realmente creo que podría ser genial’. ¿Fue eso lo que impulsó todo esto? No lo sé, pero estoy seguro de que fue parte de esa conversación, absolutamente”, sentenció Levi. “Estoy en deuda con James porque creería en mí lo suficiente como para recordar eso y pasar esa información”.

Por supuesto, esta no es la primera vez que se habla sobre la audición de Zachary Levi para el papel de Star-Lord y en 2019 el propio James Gunn contó su lado de la historia a través de Instagram.

“Sí. Y fue increíble“, respondió Gunn ante la pregunta de un fanático por la audición de Levi. “Así que cuando Peter Safran, el productor de Shazam, se acercó a mí para preguntarme quién sería bueno como (Shazam), sugerí encarecidamente a Zach. Peter y la gente de DC me han dicho que eso es lo que hizo rodar la pelota. Pero creo que fue el inmenso talento de Zachary Levi lo que hizo eso”.

En ese sentido, parece que las cosas funcionaron bien para Levi porque aunque en varias oportunidades Gunn ha planteado que le costó convencerse de que Chris Pratt se quedara con el papel, hasta ahora las películas de los Guardianes de la Galaxia han contado con una buena recepción y Shazam tendrá una nueva película de la mano de Fury of the Gods en 2023.