Zack Snyder dice que gracias a Justice League ahora consideraría incluir al calamar en su final de Watchmen

Uno de los puntos más comentados sobre la película de Watchmen dirigida por Zack Snyder es su final. Después de todo, aunque la cinta dejó conforme a varias personas, desde su estreno no han faltado los fanáticos han reclamado porque la adaptación cambió el cierre del cómic y dejó fuera al famoso calamar.

Pero aunque el director aparentemente no está arrepentido de nada de lo que hizo en esa producción de 2009, recientemente reconoció que, a la luz de su experiencia con Justice League, ahora estaría dispuesto a incluir al calamar en su conclusión de Watchmen.

Recuerden que originalmente Snyder argumentó que no incorporó al calamar en el plan de Ozymandias en la película ya que eso habría alargado aún más la historia, elevando así a una duración que ya era complicada.

En ese sentido, en una nueva entrevista con Uproxx a propósito del estreno de Army of the Dead, Snyder señaló que como su versión de Justice League se extendió por cerca de cuatro horas, bajo esa perspectiva ahora no tendría problemas en sumar al calamar a su interpretación de Watchmen.

“Amo Watchmen. No tengo arrepentimientos. Amo esa película al 100%. Es exactamente lo que quería”, dijo Snyder. “Y de alguna manera, creo que hay una gran clase universitaria que alguien podría enseñar sobre la diferencia entre el Dr. Manhattan y el calamar. Y por qué elegimos al Dr. Manhattan y cuán temáticamente funciona eso en lo que se refiere al clímax de ese libro. Pero también diría que, basado en hacer la película que acabo de hacer, Justice League, podría considerarlo. Solo porque siento que habría requerido una película un poco más larga para hacer el calamar, que digamos al Dr. Manhattan”.

Si bien en el cómic el calamar es una parte fundamental e icónica del desenlace, en la película Snyder optó por reemplazar a la criatura por un ataque nuclear por el que era culpado el Dr. Manhattan.

“Creo que para tener el calamar en la película que hice, la película sería un poco más larga”, argumentó el director. “Ya teníamos Manhattan, así que no tuvimos que prepáralo”.

Aunque Snyder no incluyó al calamar en su versión de Watchmen, la criatura fue un factor en la serie de HBO y precisamente eso fue lo que inspiró la pregunta de Uproxx al director. No obstante, el responsable de Batman v Superman aún no ha visto dicha producción. “No lo he visto todavía. Planeo verla en algún momento, pero aún no la he visto”, señaló.