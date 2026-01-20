SUSCRÍBETE POR $1100
    24 horas sin pausa: el Xiaomi SU7 Max empuja el límite de los vehículos eléctricos

    El sedán eléctrico de producción de la marca china recorrió 4.264 kilómetros en una prueba continua de 24 horas y superó marcas registradas por Porsche, Mercedes y XPeng.

     

    No fueron Las 24 Horas de Le Mans, pero si fue un día completo, sin descansos largos y con recargas al límite del cronómetro. Así fue la prueba que enfrentó el Xiaomi SU7 Max, un sedán que terminó rompiendo el registro de resistencia más alto logrado hasta ahora por un vehículo eléctrico de producción en serie.

    La división Xiaomi EV informó que el modelo alcanzó 4.264 kilómetros en 24 horas, en un circuito cerrado de alta velocidad. El número deja atrás marcas que hasta hace poco parecían difíciles de igualar.

    El test se realizó con un SU7 Max de próxima actualización, que mantuvo ritmos cercanos a los 240 km/h durante gran parte del recorrido. Al considerar las detenciones para recarga, la velocidad media fue de 177 km/h, un dato poco habitual en este tipo de ensayos.

    Con esta cifra, Xiaomi superó los 3.961 km del XPeng P7, los 3.717 km del Mercedes CLA eléctrico y los 3.425 km del Porsche Taycan. Incluso, dejó atrás a su propio SUV eléctrico, el Xiaomi YU7, que había llegado a 3.944 km.

    Cargas rápidas y gestión térmica

    Uno de los factores clave estuvo en los tiempos de recarga. El SU7 Max puede pasar del 10% al 80% en menos de 20 minutos, gracias a una arquitectura eléctrica de 897 voltios y a un sistema de gestión térmica compartido con la versión Ultra.

    El modelo utiliza una batería de 101,7 kWh y un nuevo motor eléctrico V6s Plus. Desde la marca explicaron la exigencia del test. “Fue como correr un maratón a velocidad de sprint”, dijeron.

    Un récord que aún tiene techo

    Pese al resultado, el registro absoluto sigue en manos del prototipo Mercedes-Benz AMG GT XX, que en 2025 alcanzó 5.479 kilómetros en 24 horas. Aun así, el hito del SU7 Max marca un nuevo punto de referencia entre los eléctricos que sí llegarán a producción.

    Xiaomi adelantó que esta versión renovada debutará en China en 2026 y que su llegada a Europa está prevista para 2027.

