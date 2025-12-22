SUSCRÍBETE POR $1100
    Así es el Unimog más lujoso jamás creado

    Antipándose a los 80 años que cumple en 2026, el histórico todoterreno de Mercedes Benz da un giro premium con una versión conceptual que combina su legendaria capacidad con un nivel de confort, diseño y potencia nunca antes visto.

     
    Florian Duve

    Mercedes Benz Special Trucks sorprendió al presentar la versión más lujosa en la historia del Unimog, un vehículo conceptual desarrollado junto a Hellgeth Engineering que reinterpreta el ADN del icónico todoterreno bajo una mirada premium.

    Este modelo único se enmarca en la antesala de los 80 años del Unimog y busca demostrar hasta dónde puede llegar la combinación entre robustez extrema, ingeniería avanzada y confort de alto nivel.

    Felix Münch, Brainstormunich

    El proyecto toma como base el Unimog U 4023, reconocido por su versatilidad en aplicaciones exigentes, pero eleva sus prestaciones mediante una profunda evolución técnica.

    En lugar del motor habitual, incorpora un propulsor Mercedes-Benz OM 936 de seis cilindros que entrega 300 Hp, lo que se traduce en una conducción más potente, suave y refinada, sin comprometer sus capacidades fuera del asfalto.

    Florian Duve

    El chasis flexible, los ejes portal, la tracción total conectable y los bloqueos de diferencial se mantienen como elementos clave de su desempeño off-road.

    A nivel estético, el Unimog adopta una imagen inspirada en los SUV premium, con pintura gris mate, llantas beadlock de aluminio y una moderna firma lumínica LED. Además, incorpora el sistema MirrorCam, que reemplaza los espejos laterales tradicionales por cámaras digitales, mejorando la visibilidad y la seguridad en todo tipo de terrenos.

    Florian Duve

    El interior marca una ruptura con lo conocido en la gama. Materiales de alta calidad, superficies de cuero, asientos ergonómicos con costuras especiales, tapetes de cuero e iluminación ambiental LED configuran un habitáculo que prioriza el confort y la experiencia del conductor, sin perder el carácter funcional que distingue al Unimog.

    Desde Mercedes-Benz Special Trucks destacan que este show car representa la visión de unir la legendaria resistencia del Unimog con un nuevo estándar de comodidad y sofisticación. Más allá de su rol conceptual, el vehículo será probado en condiciones reales por un cliente durante el próximo año, permitiendo recopilar información clave para futuros desarrollos.

