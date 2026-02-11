SUSCRÍBETE POR $1100
    Así es la Toyota Highlander, el primer SUV eléctrico de tres filas de la marca

    El modelo presentado en Estados Unidos mezcla diseño moderno, tecnologías avanzadas y amplitud, como parte de una ofensiva por expandir la oferta electrificada.

     
    NATHAN LEACH-PROFFER

    Un hito importante en la estrategia de movilidad eléctrica de Toyota ES la llegada del Highlander, un SUV completamente eléctrico de tres filas diseñado para cubrir las necesidades de familias y usuarios que buscan espacio, versatilidad y eficiencia sin sacrificar tecnología ni confort.

    El modelo presentado por la filial estadounidense de la firma japonesa es la evolución más significativa del Highlander hasta la fecha y refuerza el compromiso de la marca por ampliar su portafolio electrificado de vehículos.

    NATHAN LEACH-PROFFER

    Incorpora un tren motriz 100% eléctrico con varias opciones de batería y configuración de tracción, incluyendo tracción delantera (FWD) y integral (AWD), lo que permite adaptar la experiencia al estilo de manejo y necesidades de cada conductor.

    Las versiones más potentes equipadas con la batería de mayor capacidad (95,8 kWh) ofrecen una autonomía estimada de hasta 510 kilómetros, con una potencia combinada que puede alcanzar 338 Hp y 323 Nm de torque en las variantes AWD, suficiente para entregar una respuesta enérgica y fluida en carretera.

    NATHAN LEACH-PROFFER

    Toyota ha diseñado el Highlander 2027 sobre una plataforma renovada que maximiza el espacio interior sin comprometer la aerodinámica ni la eficiencia energética. Con capacidad para hasta siete pasajeros, la configuración de tres filas combina practicidad con confort, mientras que la posibilidad de abatir la tercera fila amplía significativamente la capacidad de carga, brindando más de 45 pies cúbicos de espacio cuando está plegada.

    El exterior se presenta moderno, con líneas limpias, pasos de rueda amplios, luces diurnas LED de largo alcance y manillas de puertas integradas que favorecen la eficiencia aerodinámica.

    En el interior, el Highlander 2027 eleva la experiencia tecnológica con una pantalla táctil de 14 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, compatibles con conectividad avanzada y una interfaz intuitiva. El sistema de infoentretenimiento Toyota Audio Multimedia está diseñado para ofrecer compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, servicios conectados y carga inalámbrica, mientras que la iluminación ambiental ajustable y los materiales de alto nivel refuerzan una sensación de calidad y refinamiento.

    Además de su enfoque en confort y conectividad, el nuevo Highlander incorpora características diseñadas para la vida moderna, como tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite usar la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos, una función útil en actividades al aire libre o como fuente de energía de respaldo.

    Nathan Leach-Proffer

    El SUV también cuenta con el más reciente paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense 4.0, que incluye asistencias como frenado automático con detección de peatones, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril y sistemas de monitoreo de tráfico cruzado.

    Este modelo se suma a la creciente familia de vehículos electrificados de Toyota, que incluye modelos híbridos, híbridos enchufables y otros BEV, reflejando el compromiso continuo de la marca por ofrecer alternativas de propulsión sostenibles sin sacrificar desempeño, versatilidad ni atractivo general.

    NATHAN LEACH-PROFFER

    Su producción se realizará en Estados Unidos, fortaleciendo la estrategia regional de electrificación y respondiendo a una demanda cada vez mayor por SUV eléctricos espaciosos y tecnológicos. En tanto, su lanzamiento se proyecta para finales de 2026.

