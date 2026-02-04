Así funciona el Centro de Monitoreo de Operaciones de DAF en Chile

La marca de camiones neerlandesa DAF ha puesto la eficiencia operativa y la reducción del costo total de operación en el centro de su estrategia en Chile. Junto al desarrollo de motores propios de alto rendimiento en consumo de combustible, la marca europea ha fortalecido una propuesta basada en conectividad, análisis de datos y diagnóstico remoto, donde el Centro de Monitoreo de Operaciones (MOC) cumple un rol clave para mejorar la rentabilidad de transportistas y operadores logísticos.

Operado en conjunto con SKC, el MOC funciona como una plataforma especializada que permite supervisar en tiempo real el estado y desempeño de cada camión DAF conectado. Gracias a la tecnología embarcada, como el sistema DAF Connect, los vehículos transmiten información constante sobre consumo de combustible, emisiones, alertas técnicas, mantenimiento, estilo de conducción y ubicación GPS. Estos datos son recopilados, procesados y analizados por el centro, entregando a los gestores de flota una visión integral de la operación diaria.

El objetivo principal del MOC es anticiparse a los problemas antes de que se transformen en detenciones no programadas. A través del monitoreo continuo y el análisis predictivo, es posible detectar desviaciones de funcionamiento, programar mantenimientos de manera más eficiente y coordinar acciones correctivas con mayor rapidez, reduciendo tiempos muertos y optimizando el uso de cada unidad.

Este enfoque marca un cambio relevante frente al mantenimiento tradicional. En lugar de reaccionar ante una falla, el modelo impulsado por DAF permite pasar de una lógica reactiva a una preventiva y predictiva, aumentando la disponibilidad operativa de los camiones y disminuyendo pérdidas asociadas a paradas imprevistas.

La operación del MOC se complementa con la arquitectura propia de motores y trenes motrices desarrollados por DAF, optimizados desde su diseño para lograr uno de los mejores rendimientos de combustible del segmento. La combinación de eficiencia mecánica y conectividad digital impacta directamente en el TCO, uno de los factores más críticos para las flotas de transporte de larga distancia, distribución y aplicaciones especializadas.

En un escenario de costos crecientes y alta presión por eficiencia, el Centro de Monitoreo de Operaciones se posiciona como una herramienta estratégica que transforma a los camiones DAF en activos conectados, capaces de entregar información clave para tomar mejores decisiones, reducir la incertidumbre operativa y mantener los vehículos en ruta el mayor tiempo posible. Con más de 800 camiones Euro 6 operando en el país, DAF consolida en Chile un modelo que une tecnología, conectividad y eficiencia con foco directo en la rentabilidad de sus clientes.