SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Así funciona el Centro de Monitoreo de Operaciones de DAF en Chile

    La marca, junto a SKC, opera en Chile un Centro de Monitoreo de Operaciones que analiza en tiempo real la información de los camiones DAF conectados, permitiendo anticipar fallas, reducir tiempos de detención y mejorar la rentabilidad de transportistas y operadores logísticos.

     

    La marca de camiones neerlandesa DAF ha puesto la eficiencia operativa y la reducción del costo total de operación en el centro de su estrategia en Chile. Junto al desarrollo de motores propios de alto rendimiento en consumo de combustible, la marca europea ha fortalecido una propuesta basada en conectividad, análisis de datos y diagnóstico remoto, donde el Centro de Monitoreo de Operaciones (MOC) cumple un rol clave para mejorar la rentabilidad de transportistas y operadores logísticos.

    Operado en conjunto con SKC, el MOC funciona como una plataforma especializada que permite supervisar en tiempo real el estado y desempeño de cada camión DAF conectado. Gracias a la tecnología embarcada, como el sistema DAF Connect, los vehículos transmiten información constante sobre consumo de combustible, emisiones, alertas técnicas, mantenimiento, estilo de conducción y ubicación GPS. Estos datos son recopilados, procesados y analizados por el centro, entregando a los gestores de flota una visión integral de la operación diaria.

    El objetivo principal del MOC es anticiparse a los problemas antes de que se transformen en detenciones no programadas. A través del monitoreo continuo y el análisis predictivo, es posible detectar desviaciones de funcionamiento, programar mantenimientos de manera más eficiente y coordinar acciones correctivas con mayor rapidez, reduciendo tiempos muertos y optimizando el uso de cada unidad.

    Este enfoque marca un cambio relevante frente al mantenimiento tradicional. En lugar de reaccionar ante una falla, el modelo impulsado por DAF permite pasar de una lógica reactiva a una preventiva y predictiva, aumentando la disponibilidad operativa de los camiones y disminuyendo pérdidas asociadas a paradas imprevistas.

    La operación del MOC se complementa con la arquitectura propia de motores y trenes motrices desarrollados por DAF, optimizados desde su diseño para lograr uno de los mejores rendimientos de combustible del segmento. La combinación de eficiencia mecánica y conectividad digital impacta directamente en el TCO, uno de los factores más críticos para las flotas de transporte de larga distancia, distribución y aplicaciones especializadas.

    En un escenario de costos crecientes y alta presión por eficiencia, el Centro de Monitoreo de Operaciones se posiciona como una herramienta estratégica que transforma a los camiones DAF en activos conectados, capaces de entregar información clave para tomar mejores decisiones, reducir la incertidumbre operativa y mantener los vehículos en ruta el mayor tiempo posible. Con más de 800 camiones Euro 6 operando en el país, DAF consolida en Chile un modelo que une tecnología, conectividad y eficiencia con foco directo en la rentabilidad de sus clientes.

    Más sobre:NoticiasDAFCamionesCentro de Monitoreo de OperacionesTransporte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Condenan y multan a exfuncionario de Seremi de Minería de Coquimbo acusado de fraude

    Colisión entre embarcaciones en Concón deja dos lesionados

    Lo más leído

    1.
    Así es el Volkswagen Tukan, la nueva camioneta que llegará a Chile en 2027

    Así es el Volkswagen Tukan, la nueva camioneta que llegará a Chile en 2027

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida
    Chile

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Condenan y multan a exfuncionario de Seremi de Minería de Coquimbo acusado de fraude

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre
    Negocios

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Bolsa de Santiago cae arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U
    El Deportivo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Joaquín Niemann se instala en el top 10 en el primer día del LIV Golf de Riad

    Fin al conflicto: Chile participará de las clasificatorias al Mundial de Balonmano Playa

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie
    Cultura y entretención

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió