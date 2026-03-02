SUSCRÍBETE
La Tercera
    Audi RS 5 híbrido enchufable: electricidad sin renunciar a su ADN

    Este modelo inaugura la electrificación en Audi Sport. Entrega 639 CV, supera los 80 km en modo eléctrico y estrena una tracción quattro con control dinámico del par en el eje trasero.

     

    La familia RS suma un capítulo distinto. El nuevo Audi RS 5 es el primer modelo híbrido enchufable desarrollado por Audi Sport y plantea una convivencia directa entre rendimiento y uso cotidiano. No se trata solo de cifras: el enfoque apunta a ampliar el rango de experiencias al volante, desde la ciudad en silencio hasta la conducción deportiva en carretera o circuito.

    Bajo el capó se integra un V6 biturbo de 2,9 litros con 510 hp y un motor eléctrico de 130 kW. La potencia conjunta alcanza 470 kW (639 CV), suficiente para llegar a 285 km/h. A eso se suma una autonomía eléctrica superior a 80 kilómetros, que permite desplazamientos diarios sin emisiones locales y con una respuesta inmediata al acelerador.

    “El nuevo buque insignia de la familia A5 es nuestro primer híbrido enchufable de altas prestaciones. La transmisión quattro con control dinámico del par es el primer sistema electromecánico de vectorización del par del mundo en un automóvil de producción en serie”, afirmó Gernot Döllner, CEO de Audi.

    Uno de los desarrollos centrales del modelo es la tracción quattro con Dynamic Torque Control. El sistema puede distribuir el par entre las ruedas traseras de forma prácticamente variable, ajustándolo cada 5 milisegundos. Esto se traduce en mayor precisión al entrar y salir de curvas, además de estabilidad cuando se exige el conjunto.

    Rolf Michl, director de Audi Sport, lo resume así: “El RS 5 y su innovador concepto de tracción marcan el comienzo de una nueva era para nuestros modelos RS”.

    La transmisión híbrida de ocho velocidades y el nuevo diferencial trasero trabajan coordinadamente con la suspensión deportiva RS. Los amortiguadores de doble válvula permiten alternar entre un andar más confortable y una configuración más firme, reduciendo balanceos y cabeceos en conducción dinámica.

    El diseño refuerza su carácter. La carrocería es cerca de nueve centímetros más ancha que la del A5 convencional, con parachoques específicos, parrilla Singleframe tridimensional y difusor posterior marcado. Las salidas de escape ovaladas en terminación mate y los faros Matrix LED oscurecidos aportan una firma visual reconocible tanto de día como de noche.

    En el interior, aparecen detalles exclusivos RS y nuevas combinaciones de colores, junto con una pantalla MMI de 14,5 pulgadas que integra la función Audi driving experience. Esta permite revisar datos de conducción e incluso analizar tiempos por sector en circuito.

    Fabricado en Neckarsulm, Alemania, el nuevo RS 5 estará disponible en versiones sedán y Avant a pedido en Chile, con llegada proyectada para el segundo semestre.

