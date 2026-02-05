SUSCRÍBETE POR $1100
    Baic ofrece descuentos en combustible de hasta $500 mil

    Durante febrero, la marca de origen chino impulsa su relanzamiento en Chile con gift cards en bencina por la compra de modelos de las series X, BJ y del sedán U5 Plus.

     
    08.01.2025 Lanzamiento Baic Autos Electricos Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Baic sigue haciendo ruido con su relanzamiento en Chile y durante febrero presenta una campaña de descuentos en combustibles por la compra de sus modelos de las series X y BJ, además del U5 Plus.

    La iniciativa, válida solo durante este mes y en conjunto con Forum, contempla la entrega de gift cards en combustible por hasta $500 mil para quienes adquieran y financien uno de estos modelos de la marca china. El beneficio busca aliviar los costos asociados al uso diario del vehículo y, al mismo tiempo, fortalecer una experiencia de compra más conveniente y cercana.

    En el caso de la Serie BJ, orientada a los entusiastas del off-road, quienes adquieran un BJ30, BJ40, BJ40 PRO y BJ60 tendrán una gift card de $500 mil en bencina.

    En el caso de la serie X, compuesta por los SUV X7, X35 y X55, el incentivo es de $350 mil, monto que también aplica para el sedán U5 Plus.

    “Este beneficio es una forma concreta de acompañar a nuestros clientes en esta nueva etapa de la marca en el país. Queremos que más personas conozcan Baic y se motiven a vivir una experiencia de compra atractiva, transparente y con un respaldo sólido, tanto en producto como en servicio. Estamos seguros de que quedarán plenamente satisfechos con su elección”, aseguró Christian Auger, gerente comercial de Baic Chile.

    Actualmente, la marca cuenta con cerca de 20 puntos de venta y servicio a lo largo del país, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, donde los interesados pueden conocer y probar los distintos modelos. La campaña contempla un stock limitado de 40 gift cards y estará disponible hasta agotar existencias durante febrero, marcando el inicio de una nueva etapa para BAIC en el mercado chileno.

