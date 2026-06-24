Baic se extiende hasta Punta Arenas

La oferta automotriz de la Región de Magallanes sumó una nueva alternativa con la apertura de una sucursal de Baic en la Zona Franca de Punta Arenas. La operación estará a cargo de TWS Auto y permitirá a los clientes acceder a una completa gama de vehículos, además de servicios de mantención, repuestos y garantías.

La nueva vitrina reúne los nueve modelos de la marca en los segmentos SUV, sedán y todoterreno.

“Llegar a Punta Arenas representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento a nivel nacional. Queremos consolidar una presencia permanente en una ciudad fundamental para el desarrollo del extremo sur del país, trabajando de manera cercana y colaborativa con nuestros socios locales”, dijo Christian Auger, gerente Comercial y Desarrollo del Grupo Automotriz Magna.

Desde TWS Auto subrayaron que la apuesta va más allá de la venta de vehículos, poniendo énfasis en el respaldo técnico y la relación de largo plazo con los clientes. “Venimos con toda la intención de poder quedarnos por mucho rato con la marca, y trabajar en conjunto. Estamos con todo lo que implica el servicio técnico y todas las garantías asociadas”, afirmó Andrés Romero, jefe de ventas de TWS Auto.

Con esta apertura, la firma asiática continúa consolidando una red de concesionarios que ya tiene presencia en Antofagasta, Calama, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Puerto Montt y ahora Punta Arenas.