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    BYD Yuan Pro DM-i aterriza con más de 1.100 km de autonomía combinada

    El nuevo SUV híbrido enchufable de la marca china llega en versiones GL y GS, ofreciendo hasta 108 kilómetros de autonomía eléctrica, avanzados sistemas de asistencia a la conducción y un consumo de apenas 4,3 L/100 km.

     

    La búsqueda de vehículos capaces de combinar eficiencia, autonomía y tecnología sigue impulsando el crecimiento de los híbridos enchufables. En ese escenario, el nuevo BYD Yuan Pro DM-i llega al mercado chileno como una alternativa que apuesta por reducir el consumo de combustible sin sacrificar prestaciones ni comodidad para los viajes de larga distancia.

    Desarrollado sobre la tecnología Super Híbrida DM-i de BYD, el SUV compacto permite elegir entre una conducción completamente eléctrica o un funcionamiento híbrido, adaptándose tanto a los desplazamientos urbanos diarios como a recorridos de mayor exigencia.

    El sistema de propulsión combina un motor a gasolina de 1,5 litros con un conjunto eléctrico alimentado por la reconocida Blade Battery, una batería desarrollada por la propia marca que destaca por sus elevados estándares de seguridad, durabilidad y eficiencia energética.

    La versión GL incorpora una batería de 7,85 kWh que permite recorrer hasta 45 kilómetros en modo 100% eléctrico (ciclo NEDC), mientras que la autonomía total combinada alcanza los 1.045 kilómetros. Por su parte, la variante GS equipa una batería de 18,03 kWh, elevando la autonomía eléctrica hasta los 108 kilómetros y permitiendo recorrer hasta 1.108 kilómetros combinados.

    Ambas versiones registran un consumo de apenas 4,3 litros cada 100 kilómetros con batería descargada, posicionándose entre las propuestas más eficientes de su segmento.

    En materia tecnológica, el modelo incorpora una pantalla táctil de 12,8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de comandos por voz “Hi BYD”, cámara panorámica 360° en alta definición, climatizador automático, control crucero adaptativo y techo panorámico.

    La versión GS añade elementos orientados al confort y la conectividad, como cargador inalámbrico de 50W para smartphones, asiento del conductor con ajuste eléctrico, sistema de navegación GPS integrado, llave NFC y función VtoL, que permite alimentar dispositivos eléctricos externos utilizando la energía de la batería.

    La seguridad también es protagonista. Ambas variantes cuentan con seis airbags, frenado autónomo de emergencia y un completo paquete de asistencias ADAS. La versión GS suma monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de cambio de carril y alerta de apertura de puertas.

    Con 4,33 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2.620 mm, el Yuan Pro DM-i ofrece un habitáculo amplio y confortable, pensado para un uso familiar y urbano.

    “Con la llegada del Yuan Pro DM-i seguimos ampliando el acceso a tecnologías de movilidad más eficientes y sostenibles. Este modelo representa perfectamente la visión de BYD de poner la innovación al servicio de las personas”, dijo Tamara Berríos, Country Manager de BYD Chile.

    El nuevo BYD Yuan Pro DM-i ya está disponible en Chile con un precio de lanzamiento de $18.990.000 para la versión GL y de $21.990.000 para la variante GS, ambos valores con bonos incluidos.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosBYDYuan Pro DM-iSUVVehículos híbridosVehículos híbridos enchufablesElectromovilidad

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