    Bentley Continental GT S: el gran turismo eleva su lado más deportivo

    La firma británica amplía la familia de uno de sus emblemas con una versión de casi 700 Hp, espíritu deportivo y sistema híbrido.

     

    Bentley vuelve a tensar los límites de su concepto de gran turismo con el lanzamiento de los nuevos Continental GT S y GTC S, dos modelos que toman inspiración directa del recordado Supersports y refuerzan el carácter más dinámico de la gama. Se trata de las versiones S más rápidas y potentes que hayan producido, concebidas para conductores que priorizan el placer de manejo sin sacrificar refinamiento.

    El corazón de estos nuevos Continental es un sistema híbrido de alto rendimiento que combina un motor V8 biturbo de 4.0 litros con asistencia eléctrica. El conjunto entrega 680 caballos de fuerza y 930 Nm de torque, cifras que permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 306 km/h. Todo esto acompañado por un escape deportivo que realza el carácter sonoro del V8.

    Además, el sistema permite recorrer hasta 80 kilómetros en modo completamente eléctrico, superando incluso en prestaciones al antiguo W12 Speed.

    La experiencia dinámica se ve reforzada por una puesta a punto de chasis que hasta ahora estaba reservada a las versiones más exclusivas.

    El sistema Bentley Performance Active Chassis integra tracción integral activa, amortiguadores de doble válvula, vectorización de torque, barras estabilizadoras activas de 48V, dirección en las cuatro ruedas y, por primera vez en un GT S, un diferencial autoblocante electrónico.

    El resultado es un comportamiento más preciso, ágil y configurable, tanto en carretera como en conducción deportiva exigente.

    Estéticamente, los nuevos S comunican su vocación deportiva desde el primer vistazo. La especificación Blackline introduce parrillas, emblemas y detalles en negro brillante, además de llantas de 22 pulgadas y ópticas con tratamiento oscuro.

    En el interior, la atmósfera es igualmente distintiva, con tapicería bicolor exclusiva, asientos de diseño acanalado y el uso de Dinamica en volante, butacas y paneles, reforzando la conexión entre el conductor y el vehículo.

    Con estas nuevas versiones, Bentley amplía el abanico de personalidades del Continental, ofreciendo una alternativa que pone el énfasis en la deportividad pura, el disfrute al volante y una tecnología que redefine el equilibrio entre lujo, rendimiento y electrificación.

    Más sobre:NoticiasBentleyContinental GT SContinental GTC SAutos deportivosAutos de lujoAutos HíbridosElectromovilidad

