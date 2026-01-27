SUSCRÍBETE POR $1100
    Bertone revive el Runabout: un clásico italiano trasladado al presente

    El histórico concepto de 1969 vuelve como una serie limitada de 25 unidades, con un diseño que mira al pasado sin anclarse en él.

     

    Más de cinco décadas después de su debut como prototipo, el Bertone Runabout regresa a escena. La casa italiana presentó en Turín una reinterpretación contemporánea de uno de sus conceptos más libres y experimentales, ahora convertido en un deportivo de producción limitada que cruza herencia, diseño y una experiencia de manejo directa.

    El nuevo Runabout se mostró en el Ultimate Supercar Garage, en paralelo a Rétromobile 2026, junto al modelo original de 1969. El gesto no es casual: la propuesta busca dialogar con ese pasado marcado por la exploración formal y la influencia náutica, pero usando un lenguaje actual y materiales propios de la ingeniería moderna.

    Dos formas, una misma idea

    El modelo se ofrece en dos versiones: Barchetta y Targa. La primera es completamente abierta y prioriza la relación directa entre conductor, entorno y mecánica. La Targa, en cambio, suma un techo removible de fibra de carbono que permite mayor versatilidad sin alterar la silueta en cuña que define al auto.

    En ambos casos, el diseño se apoya en dos trazos clave: una línea frontal inclinada hacia adelante y una zaga corta tipo coda tronca, recurso clásico del diseño italiano. A eso se suman guiños como los faros escamoteables reinterpretados y un trabajo aerodinámico visible, con un ducto frontal integrado a la carrocería.

    El habitáculo está inspirado en formas navales. Los ocupantes se integran a una estructura tipo casco, con un tablero horizontal limpio y un solo instrumento digital frente al conductor: el tacómetro. Hay brújula central, palanca manual con rejilla expuesta y comandos mecánicos a la vista. Todo apunta a una conducción sin filtros.

    Mecánica y producción

    El Runabout utiliza un V6 3.5 litros sobrealimentado, con 475 Hp y 490 Nm, asociado a una caja manual de seis marchas. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos. La carrocería es de fibra de carbono y el chasis combina aluminio extruido y soluciones livianas.

    “Más que copiar formas, reinterpretamos valores”, explicó el jefe de diseño Andrea Mocellin. “Queríamos rescatar la sensación de libertad y simpleza del original, pero con una arquitectura actual”.

    La producción estará limitada a 25 unidades, con un proceso de personalización directa junto al Centro Stile de Bertone. El precio parte en 390 mil euros (casi $400 millones), antes de impuestos.

